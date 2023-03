Elecciones 2023: Bullrich le gana en intención de voto a Larreta en PBA, pero pierde con CFK

La titular del PRO le gana al jefe de Gobierno porteño, tanto en el electorado bonaerense en general, como en el de Juntos por el Cambio. Sin embargo, en el único escenario en el que perdió fue en el que compartió con la Vicepresidenta, que concentra el voto oficialista.

La titular del PRO, Patricia Bullrich, supera al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en intención de votos en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, solo una dirigente aparece con mayor adhesión que la líder del "ala dura" del partido amarillo: la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Un trabajo de opinión pública de la consultora Circuitos en marzo en la Provincia, planteó un primer escenario sin la Vicepresidenta y con el presidente Alberto Fernández como candidato. En esta variante,Bullrich aparece como la dirigenta con mayor intención de voto en territorio bonaerense, con un 21,5%. Luego aparece la opción "ninguno" con 18,3%.

Rodríguez Larreta aparece tercero con 14,8%, superando al diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei con un 10,7%. El primer oficialista que aparece es el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, con un 10,4%. A Massa le siguen el ex presidente Mauricio Macri con 9,6% y Fernández con 6,3%. El fundador del PRO anunció a comienzos de esta semana que no competirá en los comicios de este año. Completan la terna el legislador porteño del Frente de Izquierda y los Trabajadores Gabriel Solano con 4,9% y el ex secretario de comercio interior Guillermo Moreno con 3,5%.

Sin embargo, en un segundo escenario, que incluye a Fernández de Kirchner en vez del presidente, la ex mandataria logra una mayor intención de votos con 20,8% y supera a Bullrich, que cosecha un 20,3%. La Vicepresidenta anunció que no iba a competir en los comicios de este año, ya que definió a la sentencia de la causa Vialidad como una "proscripción".

Con la Vice en carrera, Rodríguez Larreta amplía su caudal a un 14,7%, con lo que empata al voto indeciso y saca del tercer lugar a Milei que queda con un 10,1%. Macri obtiene un 8,1% y se impone a Solano, con un 4,3%.

La presencia de la Vice deja como damnificado a Massa, cuya intención de voto cae al 3,7%. Completa la grilla Moreno, que saca un 3,3%.

Voto interno

La encuesta de Circuitos también inquirió sobre las preferencias de los votantes bonaerenses para la fórmula presidencial, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio. En el caso del oficialismo, planteó un escenario sin la vicepresidenta, en la que aparece Massa como el prinicipal acreedor de los votos peronistas, con 24,6%.

En segundo lugar aparece la opción "aún no lo sabe" con 21,7%, superando al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con 17,5%. El jefe provincial aspira a renovar su cargo, aunque también se lo menciona como potencial candidato a presidente, en caso que la Vicepresidenta lo ordene.

Luego le siguen el Presidente con 10,3, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, con 9,6 y el ministro del Interior de la Nación, Eduardo "Wado" De Pedro con 8,2. Después aparecen la opción "otro" con 6,9% y el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, - que no competirá a nivel nacional porque es candidato a vice en su provincia- con 1,2%.

Desde el entorno de Fernández señalan que evalúa presentarse por un nuevo mandato, mientras que Scioli lanzó su precandidatura presidencial, aunque supeditó su candidatura a lo que haga el Primer Mandatario. De Pedro está en carrera, buscando captar el voto kirchnerista.

En el escenario con la Vicepresidenta, el 43,8% del electorado bonaerense del oficialismo considera que Fernández de Kirchner debe encabezar la boleta del Frente de Todos. Massa queda segundo, cayendo al 16,1% y superando a los indecisos con 11,6%.

Estando la ex mandataria en carrera, Kicillof cae al 7,2% y De Pedro con un 5,8%. Por su parte, Fernández retiene un 6,4%, Scioli se queda con un 5,7%, la opción "otro" obtiene un 2,3% y Manzur cierra con un 1,1%.

Por el lado de Juntos por el Cambio, Bullrich se impone como la candidata con mayor intención de voto de la alianza opositora en la Provincia, con un 39,7%, superando a Rodríguez Larreta con un 19,3% y Macri con un 16,9.

Los indecisos llegan al 11,1% y debajo de estos están dos radicales, el diputado nacional Facundo Manes con 4,1% y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, con 3,6. Luego le sigue la opción "otro" y por último, María Eugenia Vidal, que gobernó la Provincia entre 2015 y 2019, con un 2,2%.

Por último, se planteó un escenario de mano a mano entre Bullrich y Rodríguez Larreta, en el que la titular del PRO asciende al 37,9%. El jefe de Gobierno porteño obtiene 21,5%, quedando debajo del voto indeciso con 29,1%, pero superando a la opción "otro" con 11,8%.