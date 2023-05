Elecciones 2023: Alberto se mostró con Rossi y Scioli y pidió: "Dejemos de discutir entre nosotros"

El mandatario estuvo junto a los precandidatos de la Casa Rosada. "El problema no está entre nosotros, está con los otros", expresó sobre la interna en el FdT. Por otro lado, no se refirió a la carta de la Vicepresidenta.

El presidente Alberto Fernández se mostró con los dos candidatos de la Casa Rosada, Agustín Rossi y Daniel Scioli. Ante ellos, dijo: "Dejemos de discutir entre nosotros, el problema no está entre nosotros, está con los otros". El mandatario, que no hizo ninguna referencia a la carta de Cristina Kirchner, inauguró, junto a la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, y el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, la exposición BNA Conecta, en Tecnópolis.

Asimismo, Fernández pidió hoy a la ciudadanía que "no se equivoque" a la hora de votar en las elecciones de este año, advirtió que "los que dicen tener el remedio son los que trajeron la enfermedad y los que dicen ser el antisistema son los más que defienden el sistema" y, en un mensaje hacia el interior del Frente de Todos, pidió que "dejemos de discutir entre nosotros porque el problema está con los otros".

"Les pido que no nos equivoquemos, los que dicen tener el remedio son los que trajeron la enfermedad, los que dicen ser el antisistema son los más que defienden el sistema. Los que nos dicen cómo resolver el problema de la deuda y el déficit son los mismos que lo crearon e hicieron negocios", dijo el Presidente en un acto en Tecnópolis en una serie de críticas a la oposición, tanto a Juntos por el cambio como a Javier Milei.

Fue uno de los tramos de su discurso donde se refirió a la parte política, dijo que al estar fuera de la contienda electoral está plenamente dedicado a la presidencia. Ahí aseveró: "Yo me voy con la tranquilidad de que ningún hermano mío se volvió millonario. Me voy con lo mismo que llegué. Dejemos de discutir entre nosotros, el problema no está entre nosotros, está con los otros".

Antes, Agustín Rossi, y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, afirmaron que, luego de que Cristina Kirchner ratificara que no se postulará a las elecciones 2023, la mejor forma de elegir el candidato del Frente de Todos es mediante una PASO.

En la coalición oficialista están anotados para la carrera presidencial Daniel Scioli, Juan Grabois y se esperan definiciones de Eduardo "Wado de Pedro, Agustín Rossi y Sergio Massa. Pese a que se cayó el "operativo clamor", el kirchnerismo confirmó que la marcha del 25 de mayo se realizará igual.

"El camino más genuino es el que se habilite en unas PASO", afirmó Rossi en una entrevista en El Destape Radio, donde además adelantó que va "en camino de confirmar" su candidatura a Presidente. "Todavía me faltan algunos aspectos más. No es una decisión personal, es ver si puede ayudar al Frente de Todos", señaló.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la Vicepresidenta ratificó que no será postulante, al afirmar que no será "mascota del poder por ninguna candidatura" en estas elecciones, confirmando su decisión de no ser "candidata a nada" anunciada el año pasado, y reiteró que lo que considera una "proscripción" en su contra no es hacia una persona sino al "peronismo".

Por su parte, Tolosa Paz analizó que "si Cristina no es candidata, no hay síntesis. La construcción de un liderazgo necesita legitimidad con el voto popular". La ministra consideró además que tanto la vicepresidenta como el presidente, Alberto Fernández, han dado "una muestra de enorme de humildad" al decidir no presentarse como candidatos en las elecciones presidenciales de este año y sostuvo que la carta publicada por la exmandataria "invita al enorme desafío de seguir para adelante".

En el acto, contó que estaba en constante comunicación con Massa en esos momentos "por un problema que estamos enfrentando". Y habló sobre la economía del país y el FMI. Afirmó el jefe de Estado que, aunque durante su gestión tuvo que negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), no fue "complaciente" con el organismo y remarcó que "siempre" tuvo "un horizonte claro" como plan de gobierno: "la producción y el trabajo".

"Aunque tuvimos que negociar con el Fondo, no somos complacientes con el Fondo ni salimos de la irracionalidad de no discutir la deuda. Siempre tuvimos un horizonte claro, la producción y el trabajo. Crecimos 16 puntos en los últimos dos años. Hay 30 mil pymes funcionando. La desocupación bajó a menos del 6 por ciento. Desafío a cualquiera a que venga a negar esto que estoy diciendo", dijo el mandatario.