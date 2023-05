Elecciones 2023: al igual que CFK, Massa pidió "definir un programa" y volvió a reclamar "orden político"

Ante un encuentro del Frente Renovador, el Ministro de Economía exigió "cumplir el contrato" electoral de 2019 y destacó que su espacio "no especula". A raíz de eso, pidió "generosidad" dentro del Frente de Todos y llamó a adquirir una "estrategia competitiva".

Al igual que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, reclamó un "programa" económico en el Frente de Todos de cara a las elecciones 2023. En el marco de un encuentro del Frente Renovador, el funcionario reiteró su pedido de "órden político" y exigió "cumplir el contrato" electoral de 2019. Llamó a la coalición oficialista a adquirir una "estrategia competitiva" de cara al proceso electoral.

"Les pido que el 10 de junio hagamos nuestro congreso (partidario), tomemos las decisiones que tengamos que tomar, pero que a partir de esa fecha, nos ocupemos con nuestros compañeros, amigos y vecinos, y sin dejar de lado nuestra tarea, generemos conciencia de que no hay orden económico sin orden político, no hay construcción política sin generosidad y que no hay estrategia electoral posible si no se hace desde la idea de tener competitividad para hacerle una oferta distinta a la sociedad argentina", expresó el ministro, al cierre del encuentro massista.

Massa llamó a los propios "a convencer a todos nuestros compañeros del Frente de Todos que primero está la patria, después el movimiento y después los hombres" y, una vez más, planteó que "sin orden político no hay orden económico". Además, coincidió con la Vice - a quien nombró en algunos pasajes de su discurso - en la necesidad de un programa de gobierno para estos comicios y convocar a la oposición para discutir cómo se afrontará el pago de la deuda externa.

"Hay que lograr que el crecimiento llegue a la gente. Es clave ser competitivos, definir un programa que administre ese crecimiento, que convoque a la oposición a discutir cómo vamos a afrontar el proceso de garantía de pago de deuda y cumplimiento con nuestros acreedores, pero sobre la base del crecimiento y eso requiere del orden político", subrayó el titular del Palacio de Hacienda, que indicó que "cuando aparecen esas peleas de enanos lo que terminan generando es vacío de poder y falta de certidumbre en la gente".

Ante su tropa, Massa reclamó: "Antes de ir a buscar el contrato de los próximos cuatro años con la sociedad argentina, tenemos que cumplir con este contrato, que se vio lastimado por el endeudamiento y por la pandemia, pero también errores propios, en términos de pérdidas de reservas, emisión descontrolada". Y consideró que "es clave que tengamos la capacidad de hacer mea culpa ante la sociedad".

"Nosotros no especulamos", subrayó Massa, en sintonía con el elogio que le había propinado Fernández de Kirchner en una entrevista, en la que le destacó haber agarrado "una papa caliente" en el Ministerio de Economía. "Podíamos habernos quedado con la apacible tarea de presidir la Cámara de Diputados", lanzó.

Por eso, pidió "los integrantes del Frente de Todos" convocar al "mismo compromiso" y "con generosidad". En ese sentido, recordó que en 2019 se conformó el frente luego de que la ex presidenta que era "la que más medía" decidió "romper los techos para tratar de construir una cosa más grande y ganadora"

"Esa tiene que ser también la generosidad para construir el 2023. Porque si no, lo que terminamos haciendo es no cediendo. Nosotros en el 2019 cedimos, hasta pedíamos PASO, no nos la dieron Y sin embargo, acá estamos, poniendo el cuerpo, haciéndonos responsables y poniendo nuestra convicción y nuestra decisión para enfrentar los problemas", sentenció. Por último, respecto a potenciales precandidaturas presidenciales, Massa no dio precisiones, pero deslizó: "Mi responsabilidad es ser ministro de Economía".