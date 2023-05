Elecciones 2023: Agustín Rossi se lanzó como precandidato a Presidente y prometió redistribuir el ingreso

El jefe de Gabinete anunció su candidatura con un video en redes sociales en el que reconoció las dificultades económicas que atraviesa el país y afirmó que quiere ser Presidente para garantizar el crecimiento con inclusión social.

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, lanzó este lunes su candidatura presidencial con un video que compartió en sus redes sociales y en el que prometió crecimiento con inclusión social y redistribución del ingreso. "Para eso quiero ser Presidente", afirmó Rossi en el video que grabó el miércoles de la semana pasada luego de reuniones y actividades en su función de jefe de gabinete.

En el spot que dura más de tres minutos, el ex ministro de Defensa hizo un repaso de la actualidad argentina, dijo que entiende las dificultades económicas que hace casi imposible llegar a fin de mes, empatizó con la "bronca" y la "desesperanza". "No nos han tocado años fáciles. Suelo decir que la Argentina tiene la convergencia de cuatro crisis: la del endeudamiento que recibimos, la pandemia, después la guerra y ahora la sequía. Y eso nos imposibilitó de cumplir con los sueños que teníamos en ese 2019 cuando celebramos el contrato electoral con el conjunto de la sociedad argentina. Nosotros pensábamos que rápidamente íbamos a volver a aquellos años felices que tuvimos en los gobiernos de Néstor y Cristina", afirmó Rossi.

Seguidamente destacó los logros de esta gestión de Gobierno, entre los que subrayó el crecimiento económico entre 2021 y 2022; el récord de exportaciones; la política de vivienda; la obra pública aplicada a infraestructura y saneamiento; el fortalecimiento del sistema de salud; las mejoras en el sistema educativo; y los avances en ciencia y tecnología. "Pero yo sé que lo que te quita el sueño, lo que a veces te impide dormir, son lo que yo llamo las tres I: la inflación, la inseguridad y por sobre todas las cosas, la incertidumbre", continuó Rossi.

El precandidato presidencial dijo que quiere "transmitir tranquilidad" de que todo va a "pasar". "Y no va a pasar dentro de 10 años. Termina este año y el año que viene el ciclo económico de la Argentina va a ser distinto. La Argentina vuelve a crecer fuertemente el año que viene". El ex ministro se mostró confiado en que el año próximo no estarán presentes los efectos de la sequía y que el país ya habrá "metabolizado" los efectos de la pandemia y de la guerra.

Y cerró: "La Argentina va a tener una balanza comercial favorable el año que viene. Vamos a tener reservas en el Banco Central, y con reservas en el Banco Central vamos a controlar el tipo de cambio y bajar la inflación. Pero el desafío es el de siempre, es el que históricamente ha tenido la Argentina desde hace muchísimos años. Ese crecimiento del que estamos hablando ¿va a quedar en manos de unos pocos o va a poder ser disfrutado por el conjunto de los argentinos?. Y yo para eso quiero ser Presidente. Quiero ser presidente para garantizarte que el crecimiento económico de los próximos años va a ser redistribuido entre todos los argentinos, que va a haber crecimiento con inclusión social y con redistribución del ingreso y que ese crecimiento se va a dar año tras año consecutivamente".

Rossi dijo que el Frente de Todos tiene que "aprovechar las PASO"

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, pidió al Frente de Todos (FdT) "aprovechar" las elecciones PASO como un "instrumento" para que esa fuerza saque "la mayor cantidad de puntos". Rossi anunciará este lunes formalmente su precandidatura presidencial por la coalición oficialista,

El jefe de Gabinete reiteró en diálogo con Futurock que formalizará su precandidatura el lunes con un video que será difundido a través de las redes sociales, a poco menos de un mes del cierre de listas para las PASO del 13 de agosto. "Nosotros tendríamos que aprovechar el instrumento de las PASO para que nuestra coalición saque la mayor cantidad de puntos", manifestó.

El exministro de Defensa argumentó que el FdT en las encuestas, "cuando se miden cuatro candidatos del oficialismo", se encuentra "en 35 puntos". En ese sentido, remarcó que, "cuando se miden menos candidatos", obtiene "menos cantidad de puntos".