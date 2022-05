El pase de Roberto Navarro y Caballero en El Destape Radio: elecciones 2023, macrismo y Frente de Todos

Los periodistas analizaron la coyuntura económica del Argentina y mostraron los dilemas que enfrenta el gobierno.

Roberto Navarro dialogó en el pase de El Destape Radio con Roberto Caballero y Nicolás Lantos acerca de la actualidad política de la Argentina, las elecciones del 2023 y los dilemas que debe enfrentar el Frente de Todos. El conductor de radio advirtió que en La Matanza, el Movimiento Evita lanzó un candidato propio en el distrito de mayor cantidad de electores del país.

"El peronismo perdió en 2017 por cuatro puntos de mierda que nos llevó Randazzo", advirtió Navarro al alertar sobre la fragmentación posible del Frente de Todos con la irrupción de un candidato del Movimiento Evita en La Matanza. Por su parte, Roberto Caballero pidió esperar para conocer el peso que tendrá la diputada provincial y referente del Movimiento Evita, Patricia Cubria, en la elección municipal.

Navarro sostuvo que en la mayoría de los países los gobiernos perderían elecciones si tuvieran próximos comicios y coincidió con Caballero en que no es una buena estrategia para Alberto Fernández aislarse en la toma de decisiones de gobierno frente a los coletazos económicos de la pandemia del coronavirus y las secuelas de la guerra en Ucrania.

"La mayoría de los gobiernos del mundo si van a elecciones pierden. Algunos pierden por izquierda en aquellos países donde gobernó mucho la derecha y en otros lugares ganará la derecha. Pero no hay países que estén bien, hay mucha insatisfacción. No hay países en una situación normal, como si no existiese una guerra o una pandemia. Ni siquiera países que hace décadas están bien como Noruega. El tema es que cuando uno entra al cuarto oscuro no dice ´Alberto dentro de todo, con la pandemia y la guerra, no estuvo tan mal´. No es así, no se tiene en cuenta", observó Navarro.

Luego el conductor de El Destape Radio completó: "Lo que me extraña a mí es que si un presidente de esta época tiene el fracaso asegurado, por qué no lo comparte. Esto de no querer un gobierno colegiado, hace parecer en que hay un egoísmo del fracaso. Esto lleva a que parte del peronismo diga ´está bien, armo algo por otro lado´. Uno percibe eso, el Frente de Todos sin Alberto. Es comprensible: tratar de diferenciarse de un gobierno al que es imposible que le vaya bien como en épocas normales y es bastante dificultoso de que salga de la situación en que está. Ahora, ¿esto le asegura al Frente de Todos zafar de la complicidad en el fracaso? Creo que no, creo que el mejor negocio es trabajar para que la situación no se tan mala al llegar a la meta electoral".

Navarro: "Es muy difícil que la gente diga que Massa y Cristina vienen de afuera"

Por su parte, Nicolás Lantos advirtió que las cartas aún no están jugadas para las elecciones de 2023 y advirtió que el Congreso puede ser una barrera contra las políticas neoliberales en caso de que pierda el peronismo. "No hay que dar por muerto al Frente de Todos en 2023 ni a palos un año y medio antes, porque hemos visto sorpresas superiores en el pasado. Aún si asumimos una derrota del peronismo, no es lo mismo perder en un balotaje y siendo primera minoría en una primera vuelta que distribuye diputados y senadores que quedarte fuera del balotaje. En el segundo escenario te quedas sin fuerza para hacer desde el Congreso un control de daños", indicó.

El periodista especializado en economía Cristian Carrillo se preguntó si realmente esta vez el Congreso podrá ser un freno al macrismo en 2023 si se tiene en cuenta que no pudo frenar el endeudamiento de Mauricio Macri.