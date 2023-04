Cristina Kirchner en La Plata: el discurso del acto en vivo

La ministra de de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, se hizo presente en el Teatro Argentina de La Plata, minutos previos a que comience la clase magistral que dará la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La dirigenta referenciada en el presidente Alberto Fernández se refirió a la definición de candidaturas en el Frente de Todos y pidió que se realice una PASO. “Escuchar a la Vicepresidenta es sumamente importante en un contexto de la Argentina en el cual el Frente de Todos tiene todavía que construir la estrategia electoral, las reglas de juego y atravesar la selección de las fórmulas presidenciales con unas PASO, que es en lo que el Presidente viene insistiendo”.

Tolosa Paz afirmó que tiene esperanzas de que se de un encuentro entre Alberto y Cristina que permita crear unas “reglas de juego”, y opinó: “Porque la diversidad que tiene el frente político no se sintetiza con un candidato único”. Además agregó: “Sin eso veo muy dificultoso que las distintas miradas del frente que quedaron explícitas puedan saldarse, no de retroceder en lo que uno piensa si no en encontrar un mecanismo para volver a sintetizar”.