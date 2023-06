Cristina Kirchner dura con el Fondo: "Te ponen una pistola"

La vicepresidenta de la nación apuntó duro contra el organismo de créditos a nivel internacional durante un acto que se lleva a cabo en Santa Cruz.

La vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, apuntó duro contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante su intervención en un acto que se desarrolla en Santa Cruz. "Esa serie -dijo con respecto a la serie Diciembre 2001- es lo mismo que ahora con respecto al FMI, con respecto a la tensión, la pistola en la cabeza que te ponen", manifestó, aunque rápidamente aclaró que "no es el mismo país".

El discurso de la Vicepresidenta llega un día después de la inscripción de la alianza electoral Unión por la Patria (UP), la nueva denominación que adoptará el Frente de Todos (FdT) para las elecciones de este año, y de la definición del reglamento interno para una eventual primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).El hospital regional de Rio Gallegos fue inaugurado en 1995, durante un acto encabezado por el entonces presidente Carlos Menem, bajo la gobernación de Néstor Kirchner en Santa Cruz, en la cual su hermana y actual gobernadora ocupaba el cargo de ministra de Asuntos Sociales en la provincia. "Cuando inauguramos el Hospital de Rio Gallegos en 1995, junto con Néstor, la oposición nos criticó porque decían que era una barbaridad un Hospital tan grande para Río Gallegos, que era un 'elefante blanco', sin embargo, hoy nadie puede decir que nuestra visión no fue la acertada", señaló Alicia Kirchner en su discurso de apertura de la Asamblea Legislativa provincial en marzo de este año.

CFK comenzó haciendo un recorrido desde la gestión de Néstor Kirchner en las distintas instancias gubernamentales. En ese mismo sentido, para explicar esta situación, tomó la serie Diciembre 2001 que está basada en el texto de Miguel Bonasso, "El palacio y la calle". Al respecto aprovechó y dijo: "Narra la caída de la convertibilidad, esto es un peso igual a un dólar. Y se ve todo un Gobierno pendiente de que si el FMI gira o no los fondos, algo que podía traspolarse a lo que nos pasa ahora".

"La verdad que creí que se había terminado eso porque cuando Néstor paga al FMI, en 2005 no fue un acto ideológico fue pragmático. Creo que fue el acto más pragmático que un presidente ha tomado en la historia Argentina, porque si vos te postulas para presidente es porque querés gobernar el país, querés decidir lo que se va hacer y para eso necesitas recursos claramente", sostuvo Fernández de Kirchner y, a continuación, marcó que cuando el expresidente Néstor Kirchner tomó la decisión de pagar al organismo internacional fue un acto en el que se "recupera para Argentina el timón". "¿Ustedes creen que fue casualidad que durante 12 años hubiéramos podido desarrollar un plan de obras públicas como no se había hecho, incorporar derechos?", se preguntó. En esa línea, la vicemandataria insistió en que la serie que recomendó "es lo mismo que ahora con respecto al FMI, con respecto a la tensión, la pistola en la cabeza que te ponen", marcó, aunque rápidamente señaló que "no es el mismo país".

En ese sentido, Fernández de Kirchner indicó que en 2001 había dos dígitos de desocupación, la Asignación Universal por Hijo no existía, así como tampoco había inclusión previsional. "Había hambre, pero se vuelve a repetir la misma historia", dijo.

En otro apartado de su discurso, la vicepresidenta retomó la idea para advertir sobre lo que se firma o no con la entidad monetaria. "Cuando el Fondo irrumpe en un país, sobre todo después de darle el préstamo que le dieron a Argentina, que compromete el 60 por ciento de la capacidad prestable del organismo, entonces hay que decirle a la gente la verdad", dijo: "Si tenés que firmar porque tenés la 45 en la cabeza, tenés que decirles que te hacen firmar porque, después de todo, ese préstamo no lo adquirió este Gobierno".

"No es responsabilidad de este Gobierno, lo sufre este Gobierno y la sociedad argentina pero creo que es tiempo de volver a hablarle a la gente con la verdad. Si te pusieron la pistola en la cabeza, no le digas a la gente que está todo bien. No es así, porque entones sobrevienen después las crisis de representación política y sobrevienen también esas propuestas de que vamos a quemar aquello, o lo otro, que vamos a reprimir", analizó.

A continuación, señaló las razones por las que es necesario que el país cuente con más divisas: "Tenemos que solucionar el problema de la falta de dólares en Argentina, el problema que tenemos es que no tenemos dólares, necesitamos dólares para pagar la deuda privada y del Fondo, sino también para sostener la industria, para invertir en innovación y tecnología, que es lo que nos va a permitir hacer el salto cualitativo en materia de exportación y valor agregado".