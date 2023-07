Elecciones 2023: con Cristina y Alberto como padrinos, UP y Massa conciben su primera foto de unidad

El Presidente y su vice vuelven a verse las caras después de cuatro meses para un hecho que el oficialismo afirma que "es histórico porque cambiará la matriz económica de nuestro país". Massa logró suturar las heridas de las internas en tiempo récord. Sigue la súplica de dirigentes del PJ para que Cristina Kirchner esté presente en la campaña. Grabois sorprendió y estará en Salliqueló.

Cristina Kirchner y Alberto Fernández volverán a verse las caras este domingo tras cuatro meses y luego de la máxima tensión que se vivió en el cierre de listas hace dos semanas. La excusa es válida. Se trata de un hecho que el oficialismo denomina "histórico porque cambiará la matriz económica de nuestro país": la inauguración oficial del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Así se dará la primera foto de unidad en campaña, con el precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, como protagonista en el centro de la escena.

El escenario será la localidad bonaerense de Salliqueló, a casi 600 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Funcionará como un acto de gestión y de campaña, con una escenografía montada, y será uno de los últimos de este tipo, ya que a partir del 18 de julio los candidatos no pueden inaugurar obras de gobierno, según la ley electoral.

Cristina, Alberto y Massa darán cada uno su discurso. El orden de los oradores se desconoce pero por ahora el orden de los factores no alterará el producto. Habrá mensajes de unidad, en clave electoral y resaltarán qué significa el gasoducto para el país, en medio de la falta de divisas y con el acuerdo con el FMI trabado.

La participación de CFK fue un misterio hasta la última semana. Nadie veía posible un encuentro en persona entre ella y Alberto. Ni de un lado ni del otro podían confirmarlo. "Pero no había forma de que ella no esté. ¿Cómo no va a estar? ¿Cómo se va a perder este acto?", enfatizó a El Destape una persona del entorno del Presidente cuando se confirmó que la Vicepresidenta sería parte del evento.

CFK tiene mucho peso en el Gasoducto. Fue quien impulsó este proyecto desde uno de sus "pichones": el santacruceño y camporista Agustín Gérez, presidente de Enarsa (Energía Argentina SA). Cristina es quien le da el respaldo político a YPF, desde su presidencia con Pablo González para abajo. Era imposible que no sea parte de este hito.

La Vicepresidenta llega a este acto luego de una semana donde hubo súplicas por doquier dentro de Unión por la Patria para que esté plenamente presente en la campaña, ante rumores de que podía llegar a quedarse a un costado.

Hasta su hijo, Máximo Kirchner, lo solicitó sin titubeos. El fin de semana pasado, durante el acto en apoyo al candidato de Hurlingham Damián Selci, MK expresó: “Vengo a traerles el saludo de la compañera Cristina que hablé antes de venir para acá. La quise convencer para que venga pero no pude. Por eso, yo les quiero preguntar: ‘¿Ustedes tienen ganas de que se meta en la campaña, Cristina? ¿Quieren que recorra los lugares? ¿Quieren que nos dé una mano la compañera que la necesitamos con todos los argentinos y las argentinas?”, se preguntó.

El operativo clamor para que CFK esté muy activa durante la campaña de UP siguió con el pasar de los días. La idea es que tenga, sobre todo, presencia potente en la provincia de Buenos Aires, donde en algunos municipios su nombre trepa al 50% de intención de voto, según repiten varios intendentes K. Por eso, desde Alberto Descalzo (Ituzaingó) hasta Mayra Mendoza (Quilmes) piden por su figura para ser la madrina de este Unión por la Patria que no la llevará en su lista por la persecución judicial que la ató de pies y manos para estas elecciones.

Por su lado, Alberto Fernández en la semana se autoproclamó padrino de Massa. "A la hora de votar piensen que tenemos que seguir este camino que nos enseñaron Perón y Eva, que siguieron Néstor y Cristina, y ahora sigo yo", afirmó en Catamarca. Pidió acompañarlo y votarlo al tigrense a nivel nacional. Y dijo que va a ser el próximo presidente de todos los argentinos.

El hecho histórico será la inauguración de un gasoducto que este gobierno tardó apenas ocho meses en realizar y que ahorrará 2000 millones de dólares en importaciones solo este año y que tiene un potencial a futuro en ahorro y en exportaciones que podría darle un salto a Argentina en tema divisas. Sin embargo, también será un "hecho histórico" por el reencuentro entre Cristina y Alberto.

El cierre de listas generó un quiebre más en esa relación que viene cascoteada hace dos años. CFK ya contó su versión públicamente. Alberto Fernández aún no hizo declaraciones públicas sobre el tema. Los principales heridos tuvieron premios rápidamente para curarse a tiempo: Scioli se paseó por los despachos políticos más importantes del país y fue integrado al equipo de Massa; y Eduardo "Wado" de Pedro fue elegido jefe de campaña de UP.

Por su parte, el contrincante de Massa en la interna de UP finalmente estará presente en el acto, según pudo confirmar El Destape. Juan Grabois fue invitado 48 horas antes del acto y le pidieron que vaya a Salliqueló. El precandidato presidencial aceptó y allí estará. Otro encuentro de alto voltaje. Se volverá a ver las caras con el tigrense tras el acto del 25 de mayo en Plaza de Mayo arriba del escenario de CFK.

El dirigente social venía de meses con pirotecnia pesada contra el ministro de Economía. Pero luego de la confirmación de su candidatura en las PASO, que la logró con la venia de la Vicepresidenta, eligió direccionar su discurso contra Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Javier Milei. "El enemigo está ahí enfrente", reflexionó el líder de la UTEP. Si bien desliza públicamente críticas hacia Massa, son más leves que en el comienzo de 2023.