Busatto, sobre la interna en el Frente de Todos: "Debemos hablar menos entre nosotros y más al pueblo"

El diputado santafesino, quien está anotado en la lista de precandidatos a gobernador, se mostró crítico de la interna en el oficialismo y advirtió sobre la posibilidad de que Juntos por el Cambio vuelva al poder. Sus proyectos para cortar con la concentración de tierras productivas.

El jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de Santa Fe y precandidato a gobernador en esa provincia, Leandro Busatto, pidió "coherencia" al Frente de Todos en medio de la escalada de la interna y llamó a "hablar menos" entre los miembros del frente oficialista y "más al pueblo". Asimismo, apuntó que Juntos por el Cambio es una opción "terrorífica" porque con sus políticas "el 10% vive como quiere y el 90% se acomoda como puede". En cuanto a sus proyectos para Santa Fe, habló del paquete de medidas para cortar con la concentración de tierras productivas

En diálogo con El Destape Radio, sobre la interna nacional dentro del FdT, el dirigente señaló: "Debemos hablar un poco menos entre nosotros y más al pueblo argentino. El problema de las desavenencias del FdT es que no la paga un dirigente o una dirigente, sino que quien paga los platos rotos es la gente". Y dejó un pedido para los referentes: "Coherencia compañeros y compañeras, un poquito más de amor con el prójimo, saber que las diferencias son parte de la propia naturaleza de una coalición y a poner primera porque no pueden volver a gobernar a la Argentina los mismos que la hicieron pomada".

Por otro lado, Busatto resaltó con respecto al peronismo: "Tenemos un compromiso que es histórico con el pueblo argentino y tenemos que hacer todos los esfuerzos. Hay que hablar, hay que sentarse, discutir y salir con una propuesta que, independientemente de quien la encabece, nos permita seguir gobernando a la Argentina". Y cerró: "Lo que viene, sino, es terrorífico. No se está jugando un presidente más o un presidente menos, Argentina pone en juego la posibilidad de tener un Estado que se desarrolle en función de los parámetros que históricamente el peronismo generó para tener movilidad social ascendente o ir a un país, con mucho respeto, como pasó en muchos países de América Latina, donde el 10% vive como quiere y el 90% se acomoda como puede".

Con respecto al ámbito local, el dirigente político señaló la importancia de realizar una PASO en la provincia "ante la falta de una candidatura natural que ordene" para "tener distintas expresiones de un peronismo que necesita competitividad sobre la base de unir diferentes espacios y miradas en post de un objetivo común que es seguir gobernando la provincia y también aportar al triunfo del peronismo nacional". En esa línea, destacó que llevar adelante un proyecto político implica incluir a los sectores productivos y defender los recursos estratégicos y sus productos.

Sobre esto, Busatto remarcó que el peronismo "tiene que volver a tener una alianza estratégica con los sectores productivos de la ruralidad" y fue más allá: "Hay que discutir es qué ruralidad o qué campo queremos, ese gran conglomerado que se juntó en la 125 parece lo mismo pero no lo es". Y apuntó: "El modelo del monocultivo sojero y la acumulación de tierra en pocas manos fue eliminando a esas familias rurales, llevando al campo un modelo de agronegocios de campos sin campesinos".

Por esa razón, el dirigente plantea una discusión sobre el modelo a partir de un paquete de medidas que impulsa y entre las que figura un proyecto de ley de promoción de riego, con el objetivo de realizar un "proceso ordenado" y crear un fondo para obras de drenaje "sobre la base de afectar el 1% del total del presupuesto del año anterior". Para dichas obras, propone: a los pequeños propietarios de hasta una unidad económica agraria, financiarle hasta el 100% de la obra; a los medianos productores, hasta el 70% y a los mayores, hasta el 50%. "Entendemos que se pueden recuperar muchísimas tierras que hoy no tienen un perfil productivo y además, prevenir una situación de catástrofe permanente sobre la base de tierras que no tienen agua", añadió.

Por otra parte, Busatto busca llevar adelante una segunda ley a través de la cual intentarán segmentar a los pequeños propieptarios de la provincia de Santa Fe. "En 1988, en nuestra provincia, había 30 mil propietarios productores; 1998 había 26 mil y en el 2018, hay 19 mil según el último censo. Las familias se han ido expulsadas a las grandes urbes y no han tenido la posibilidad de desarrollarse en ese lugar. Lo que proponemos es romper con la concentración de la tierra y generar un proceso de arraigo en el campo", explicó.

Si bien no cree que se pueda asegurar que los problemas de seguridad en Rosario se deban a dicha concentración, sí opina que "cuando creas condiciones poco dignas de vida, obviamente que el delito económico o el tráfico de estupefacientes florece desde otro lugar". Al tener ciudades más pobladas, el Estado tiene "menos posbilidad de asistir y a donde no asiste el Estado, aparecen estas bandas cumpliendo su papel". Por eso, agrega: "Si vos no planificás ciudades más habitables en términos de calidad de vida, naturalmente el delito aparece como una consecuencia casi lógica de los procesos de crecimiento faltos de planificación". El objetivo, entonces, es generar condiciones en todas las localidades para que los jóvenes elijan vivir allí y no pensar "que su única salida es irse a Rosario o Santa Fe".