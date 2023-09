Burrich amenazó a Moyano: "Vas a ser el primero en ser detenido cuando viole la ley"

La candidata a la presidencia por Juntos por el Cambio (JxC) apuntó contra el líder sindical, cosecretario de la Confederación General del Trabajo (CGT).

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, amenazó al cosecretario general de la CGT Pablo Moyano y afirmó que va a ser "el primero en ser detenido cuando viole la ley". De esa manera, la referenta del PRO respondió en sus redes sociales a los dichos de Moyano, que sostuvo que presentará resistencia y estará "en la calle" ante un posible Gobierno de derecha o ultraderecha que pueden representar ella, como Javier Milei (La Libertad Avanza).

"Se creen que los dirigentes nos vamos a quedar cruzados de brazos, mirando la tele y viendo cómo despiden trabajadores, cierran empresas. Por supuesto que va a haber una resistencia de aquellos que hemos estado en la calle históricamente", dijo el secretario general adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones.

En diálogo con Hagamos Algo con Esto, el programa que conducen Irina Hauser y Pablo Marcovsky en Splendid-AM 990, Pablo Moyano había aclarado que no apunta a generar disturbios, sino en oponerse a las eventuales medidas de Bullrich o Milei: "No quiero que haya violencia, pero sí movilización en las calles. Violencia va a ser sacarle derechos a los trabajadores", advirtió y aclaró que será "el primero en estar en la calle contra estas políticas de derecha".

Esas declaraciones, fueron consideradas por Bullrich como una amenaza y respondió con dureza en sus redes sociales: "A mí no me amenaces, Moyano", escribió. "Vos vas a ser el primero en ser detenido cuando violes la ley", advirtió la ex ministra de Seguridad. A través de redes sociales, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio concluyó: "Nosotros vamos a crear trabajo. No como ustedes, extorsionadores que conviven con 8 millones de trabajadores en negro y no les importa nada".

En tanto, en relación a los supuestos contactos que algunos dirigentes sindicales habrían tenido con Milei, Moyano aseguró, por su parte, que "ni loco" se reuniría con un político que ataca a las organizaciones sindicales. "Leí esas versiones, pero habrán sido encuentros de carácter particular. La verdad que ni loco que me reuniría con un personaje que ataca constantemente a los trabajadores y a las organizaciones gremiales", afirmó.

En otro tramo de la entrevista, Moyano aseguró que está "militando para que el próximo presidente sea el compañero Sergio Massa”, en un respaldo enfático al ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP): “Creo que con las medidas que ha tomado el gobierno, con los bonos, los jubilados y si pudiera controlar la inflación, el Peronismo es competitivo. Nos llama la atención el silencio de algunos dirigentes de nuestro espacio. Veo algunos sectores que mucho no hablan o no salen a defender las medidas de nuestro gobierno", remarcó.