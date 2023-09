Bullrich y Morales hicieron campaña juntos en Jujuy

Los dirigentes de Juntos por el Cambio apuntaron contra el candidato a presidente Javier Milei y aseguraron que el radicalismo "está comprometido en un 100%" dentro del espacio.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se reunieron este lunes en un gesto después de que el gobernador de la provincia del norte estuvo en un acto con el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, el fin de semana.

La referente del PRO llegó a Jujuy en el marco de la caravana que realiza o el país con vistas a las elecciones 2023 y en esta ocasión acompañó a Morales, presidente del comité nacional de la UCR, en acciones de materia educativa. "Vamos camino a lograr un cambio seguro para la Argentina con propuestas totalmente posibles", expresó Bullrich, quien confió en que los resultados de la contienda de octubre le permitan "entrar al balotaje" y donde el radicalismo "está comprometido en un 100%", destacó.

"Es un partido que está jugando, tanto que (tienen) la mayoría de los gobernadores: de los ocho que tenemos cinco son de la UCR y los demás son del PRO y aliados del PRO, pero estamos todos juntos", agregó.

Por otro lado, en conferencia de prensa, consideró que "hay un juego político" detrás de la campaña electoral en la cual supuestamente se busca polarizar las candidaturas del actual candidato del oficialismo, Sergio Massa, y del líder de La Libertad Avanza, Javier Milei. "Ellos quieren hacer un juego como si fueran los únicos actores, nosotros salimos arriba de Massa en las elecciones primarias, logramos un resultado mejor, pero ese juego es un juego corto", sentenció.

Por su parte, Morales se refirió a una reunión del Comité Nacional de la UCR y aseguró que "desde todos los sectores estamos apoyando a Patricia". Sobre su visita realizada el domingo a Salta por el "acuerdo histórico" del Norte Grande y que estuvo encabezado por Massa, indicó que su presencia fue en su rol de gobernador en la región.

"No se confundan, esto es un acto institucional muy importante. No solo formo parte de Juntos por el Cambio, soy un soldado y estoy junto a nuestra candidata que es Patricia Bullrich", expresó Morales, y afirmó que "el 22 de octubre gana porque tiene coraje, decisión, el conocimiento y entiende el país y los problemas de la argentina". "Somos el cambio posible no el salto al vacío", resumió Morales.

Además, Bullrich encabezó un acto partidario con Morales en instalaciones del Club Atlético San Pedro dela que participaron también el ministro de Hacienda y gobernador electo de Jujuy Carlos Sadir, el diputado nacional Hernán Lombardi, los senadores Mario Fiad y Silvia Giacoppo junto a otros diputados nacionales, legisladores provinciales, intendentes y comisionados municipales del Frente Cambia Jujuy.

Con información de Télam