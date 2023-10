Bullrich develó el problema detrás del debate: "Me están haciendo macumba"

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio contó cuál fue el problema que tuvo en el ojo y recordó la gripe que había tenido en el primer debate.

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC) para las elecciones 2023, Patricia Bullrich, se refirió al problema que tuvo en el ojo durante el segundo debate presidencial. "Me están haciendo macumba", afirmó, en referencia también a la gripe que la había acechado durante el primer debate, que se hizo el primero de octubre en Santiago del Estero.

"Cuando me maquillaron me entró algún maquillaje en el ojo y ahí ya empezó a gotear y estuve todo el debate que se me iba cerrando el ojo. Después vino Crescenti, me puso unas gotitas y me mantuve. Después fueron a comprar unas mejores, más fuertes, y cuando terminó el debate me pusieron. Ahora estoy como con mi abuela, que me ponía te", contó Bullrich en diálogo con Radio La Red. "Fue como Rocky en la última pelea", agregó.

La ex ministra de Seguridad destacó su desempeño en el segundo debate, en el cual se puso un 9 de nota, contrastando con el 7 que se puso en Santiago del Estero. "Anoche, sin decirlo con soberbia, creo que estuve contundente. Marqué la línea bien clara de por qué somos nosotros, de por qué el cambio es un cambio que tiene que realizarse desde una fuerza política con capacidad de no solamente ganar una elección, sino sostener un cambio", señaló.

Además, la ex ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa valoró el rol del ex presidente Mauricio Macri en su campaña. "Macri está totalmente sumado a la campaña. Ayer estuvo en la previa, que es donde estuvimos con todos los gobernadores, con toda la delegación que fue", dijo.

En ese sentido, dio su visión sobre las declaraciones recientes de Macri, quien pidió que los diputados de Juntos por el Cambio voten las reformas propuestas por Javier Milei en caso de que el libertario sea electo presidente. "Lo aclaramos, lo hablamos. Fue en el marco de una conferencia internacional, de una pregunta que tenía un sentido democrático, no un sentido electoral. Por supuesto que eso quedó absolutamente claro, lo hablamos y Macri está apoyando totalmente a su fuerza política", expresó Bullrich.

Como hizo con Macri, la candidata remarcó que cuenta con el apoyo de la totalidad de los dirigentes de JxC. "Yo creo que están todos jugados. Ayer estuvieron todos los gobernadores, todos, del primero al último. Ayer también estuvo (Martín) Lousteau, estuvo Horacio (Rodríguez Larreta), estuvo (Gerardo) Morales. Estuvieron todos. Estamos todos jugando, todos jugados, todos en una estrategia de unidad frente a la necesidad de mostrar quiénes somos y a dónde vamos", añadió Patricia Bullrich.