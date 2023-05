Alberto Fernández marcó su estrategia electoral para el FdT: "El secreto es romper los tercios"

El mandatario remarcó la importancia de las PASO para "promover una mayor adhesión" y llegar a nuevos votantes, en medio de la división del tablero electoral. Pidió además democratizar el Frente de Todos.

El presidente Alberto Fernández hizo un análisis sobre el escenario político de cara a las elecciones y reivindicó nuevamente las PASO, al tiempo que señaló la necesidad de "democratizar el Frente de Todos". En su lectura respecto a la actual tendencia que arrojan las encuestas, respondió con los últimos resultados provinciales a favor del peronismo y destacó que el esfuerzo de la coalición debe centrarse en evitar la división del electorado en tercios, para "ir en busca de una mayor acumulación de adhesiones" y "romper los tercios" en las primarias. “¿De qué me sirve garantizar mi piso, mi tercio, si en la segunda vuelta no sumo votos?”, evaluó.

El mandatario se refirió a la posibilidad de entregarle el bastón a Patricia Bullrich o Javier Milei y remarcó que "espera que eso no pase" por las consecuencias negativas que tendría para el país. En diálogo con DiarioAr, aseguró: "estoy trabajando denodadamente para que ganemos, porque lo peor que le podría pasar a la Argentina es volver a ese pasado recalcitrante".

En este sentido, hizo un pronóstico de que puede pasar si gana la derecha en la Argentina y recordó que "cuando Macri ganó las elecciones, decía 'no voy a privatizar Aerolíneas Argentinas', 'voy a dejar que los servicios públicos sigan funcionando como funcionan', 'lo que está bien, lo voy a dejar'. Después hizo todo lo contrario. Ahora ya presumen de lo que van a hacer, lo explicitan y dicen cosas increíbles".

"Dicen que hay que sacar la indemnización por despido y terminar con las vacaciones pagas, que van a sacar al Ejército a las calles y no tienen la menor idea de qué significan la política de seguridad y la de defensa. Otro (Milei) aparece y dice: 'al que quiera vender sus órganos para conseguir plata, no hay que impedírselo'. Dice que la educación pública es una escuela de adoctrinamiento, que hay que privatizar las calles de las ciudades", advirtió. En este sentido, admitió que entiende que "después de la pandemia, el desaliento social es muy grande y eso, en la Argentina, con todas las dificultades económicas que tenemos, se vive con mucha angustia. Pero pensar que allí está la solución, es lo mismo que el suicida que piensa que la solución está en la muerte. ¿No es así?".

En esta línea, fue consultado sobre la posibilidad de entregarle el bastón presidencial a Bullrich o Milie y afirmó: "Estoy trabajando denodadamente para que ganemos, porque lo peor que le podría pasar a la Argentina es volver a ese pasado recalcitrante".

Por otra parte, el mandatario admitió no entender qué significa “garantizar el tercio” que planteó Cristina Kirchner. "Es obvio que hay que trabajar para fidelizar el voto propio, el secreto es ir más allá de los fieles para poder garantizar un éxito. ¿De qué me sirve garantizar mi piso, mi tercio, y entrar en la segunda vuelta, si en esa instancia no sumo votos? A mi juicio, aspiracionalmente, dando por cierto que un tercio de los votantes nos acompaña, lo que necesitamos es ir en busca de una mayor acumulación de adhesiones", enfatizó.

En este marco, planteó que "el secreto es romper los tercios" y reivindicó que "las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (previstas para el 13 de agosto), en la medida que permitan una amplia participación, van a generar una gran movilización militante y van a promover una mayor adhesión". Y agregó durante una entrevista en DiarioAr: "Sin esa movilización, a lo sumo cristalizaremos el tercio que tenemos según el análisis que se hace. Con eso, difícilmente se gane".

Por lo tanto, enfatizó en la importancia de democratizar el Frente de Todos. "Es hora de que el espacio se democratice. Democratizar quiere decir que las estructuras no gobiernen y lo haga la decisión de la gente que nos sigue. Como consecuencia de esa democratización, puede haber tantos candidatos como voluntades de ser candidato existan".

"No creo que eso sea incompatible con la posibilidad de que nuestros candidatos acuerden puntos de coincidencia mínimos a modo de programa de gobierno. Lo más importante en nuestro espacio es preservar la unidad y eso se logra dejando hablar al pueblo", enfatizó. En este sentido, prefirió no expresar cuál sería su candidato para las próximas elecciones: "Si te dijera 'yo voy a poner un candidato', tampoco estoy democratizando. Quizás, de todos los que salen, hay uno que me gusta mucho, o por ahí, a Cristina se le ocurre proponer uno que me parece maravilloso y digo “no está mal lo que dice Cristina'".