A una semana de las elecciones 2023, Massa recibió el apoyo de los movimientos sociales y pidió convencer a los indecisos

El precandidato presidencial participó de un acto junto al Evita, Barrios de Pie y la CCC en Ferro. Advirtió que fue un "error" del Gobierno "no haber desnudado el impacto de la deuda con el Fondo" y alertó que la oposición promete "ajuste", "represión", "violencia institucional" y "desprecio" por la lucha de los movimientos sociales.

El ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria para las elecciones 2023, Sergio Massa, encabezó este domingo un acto junto a movimientos sociales con los principales referentes del Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). En su discurso, pidió salir a convencer a los indecisos en esta última semana de campaña y advirtió sobre la oposición: "Aquellos que nos enfrentan ya no plantean globitos de colores y revolución de la alegría".

En el escenario con el referente del Evita, Emilio Pérsico, y la precandidata a intendenta de La Matanza, Patricia Cubría, entre otros, Massa afirmó: "Creo que fue un gravísimo error del Gobierno no haber desnudado el impacto de la deuda con el Fondo" y le pidió especialmente a los movimientos sociales que salgan a convencer a todos aquellos que aún no decidieron su voto o están pensando en no ir a votar el próximo domingo. "Si ellos no van a elegir, otros van a terminar eligiendo por ellos (...) Van a terminar ganando los que quieren construir una patria para pocos", alertó.

El ministro destacó que, con su actual rol en el Gobierno, hay tareas que puede "empezar ahora". "No voy a esperar al 10 de diciembre para poner en marcha el monotributo productivo. A fin de agosto vamos a poner en marcha, en un gran trabajo con todos los movimientos, por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el monotributo productivo", anunció.

"La batalla del ingreso es tal vez la que más nos duele de estos años", remarcó el ministro en Ferro, y profundizó: "Parte de nuestra responsabilidad como gobierno desde el 10 de diciembre tiene que estar puesta en no solamente seguir generando trabajo, sino recuperar ingreso para que, como dicen ustedes, la olla se llene y la guita alcance. Pero no es con ajuste, no es con despidos, no es con quita de derechos, no es con recortes que ese camino se va a lograr, sino sobre la base de la construcción de un proyecto de nación que tenga puesto el desarrollo de la producción y del trabajo como partes centrales de la agenda".

A solo una semana de las PASO, alertó por las propuestas de la oposición. "Atrás queriendo volver está el ajuste, está la represión, está la violencia institucional, está el recorte de derechos a jubilados, a universitarios y trabajadores, está el desprecio por los sujetos que representan los movimientos populares", señaló.

A diferencia de las propuestas que mencionó de la oposición, Massa dijo sobre Unión por la Patria: "Adelante está nuestra responsabilidad de construir una patria más inclusiva, más justa, más soberana, con desarrollo, con producción y con trabajo".