Santilli aceptó la propuesta de debate de Tolosa Paz, pero prefiere esperar hasta después de las PASO

El precandidato a diputado de Juntos en la provincia de Buenos Aires prefiere superar la interna en la que enfrentará al radical Manes y luego discutir con Tolosa Paz. "Vamos a ir al debate, como hemos hecho siempre en nuestra vida", apuntó.

La propuesta del Frente de Todos (FdT) para hacer un debate entre los precandidatos de esa fuerza y los de la alianza Juntos por el Cambio (JxC) fue aceptada por los precandidatos de ese espacio, pero Diego Santilli rechazó que sea antes de las PASO del 12 de setiembre y que sea de cara a las generales.

De esta forma, Santilli apuesta a superar las primarias, en las que deberá enfrentar al radical Facundo Manes en medio de la interna más fuerte que atraviesa la oposición en estos comicios. Manes le pidió a Santilli debatir antes de las primarias, pero el exvicejefe de gobierno porteño apunta sus cañones a la primera precandidata del FdT, Victoria Tolosa Paz.



"Primero vamos a elegir nuestros candidatos y después vamos a ir al debate, como hemos hecho siempre en nuestra vida", dijo Santilli durante una recorrida de campaña en La Plata, donde recordó que su espacio "ha debatido siempre" mientras que en la provincia, recordó, "no se ha debatido nunca".

También, aprovechó para chicanear al Frente de Todos. "Celebro que por primera vez el kirchenrismo quiera debatir, discutir los proyectos e ideas. Que modelo de provincia y país queremos para nuestros hijos. Nosotros queremos una provincia que baje los impuestos, que apoye a las Pymes y a los comerciantes. Queremos una provincia donde la inseguridad no sea moneda corriente, que la policía esté en las calles, equipada y capacitada para enfrentar la delincuencia, los narcos y las mafias. No queremos una provincia donde liberen presos y donde las víctimas sean los victimarios", aseguró el precandidato de Juntos duranteuna recorrida en La Plata acompañado por el intendente Julio Garro y la presidente del PRO, Patricia Bullrich.

"Cuando salgamos de la elección primaria nuestra, que tiene que ver con qué candidato será el de nuestro espacio, ahí obviamente vamos a debatir con vistas a la elección de noviembre", indicó Santilli, quien se medirá en las primarias del territorio bonaerense con la lista del radicalismo que encabeza Manes. A diferencia de Santilli, ante la convocatoria de Tolosa Paz para concretar un debate de precandidatos, Manes se había mostrado entusiasmado por la posibilidad de discutir el "modelo de país" y "encontrar la salida a esta crisis multidimensional que nos lastima cada día".

Santoro vs. Vidal en Ciudad

Por su parte, el primer precandidato a diputado nacional por el FdT en la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, consideró que en un intercambio entre los postulantes para las PASO deberían "discutirse ideas sin shows mediáticos", aunque también valoró que los precandidatos de JxC diriman primero su interna para que los electores de ese espacio puedan "elegir de manera más racional".



"La entiendo a (María Eugenia) Vidal cuando dice que no quiere discutir ahora porque está en una PASO. Lo que no entiendo es si al mismo tiempo le niega la posibilidad de debatir a (Ricardo) López Murphy. Eso es algo que baja el nivel", señaló Santoro en diálogo con Radio 10.



De esta forma se refirió a la puja interna que se desarrolla en el frente de JxC en el distrito porteño, donde además de las listas de Vidal y López Murphy también compite la nómina liderada por el radical Adolfo Rubinstein, exsecretario de Salud del Gobierno de Mauricio Macri.



"Tal vez, de cara a unas PASO, corresponde primero que los electores de tu propio espacio político escuchen las distintas voces de los precandidatos para elegir de manera más racional, con más instrumentos e información", estimó el también asesor presidencial. Así consideró que, en el caso de su lista, que no tiene oponentes internos, "sería más lógico discutir en la general", pero recalcó que se sumará al debate cuando se lo pidan. "Lo que hay que hacer es discutir ideas, alejarse de los show mediáticos y los programas que le sirven solamente a los productores de los canales. Hay que tratar de construir herramientas que le sirvan a los electores", definió.