Facundo Manes apuró a Diego Santilli para debatir y le mandó una indirecta

El precandidato a diputado nacional por el radicalismo en la provincia de Buenos Aires pidió poner fecha para el debate con su rival en la feroz interna de Juntos por el Cambio. También hizo referencia a las fuertes denuncias de los propios dirigentes del espacio macrista. "Estoy sorprendido", admitió.

De cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se calienta la interna de Juntos por el Cambio que deberá dirimirse entre la lista que encabeza Diego Santilli y la que lleva como precandidato a diputado nacional en representación del radicalismo a Facundo Manes. En este marco, el neurocientífico insistió con un debate público con su rival para demostrar que proyecto representa cada uno.

En este marco, Manes apuró al exvicejefe de gobierno porteño a discutir en la pantalla chica de cara a las PASO y ya pidió fecha de debate. “He recibido la invitación para debatir con Diego Santilli. Ya aceptamos así que espero la fecha para estar”, lanzó el precandidato en el programa "A dos voces" sobre la solicitud desde ese mismo programa.

"Venimos a representar una lista diversa, plural, que quiere una Argentina con la revolución del conocimiento", remarcó el dirigente de la UCR en una clara crítica a la lista de Santilli que viene cuestionando desde el cierre de listas: “No me parece bien que el vicejefe porteño en ejercicio en una pandemia vaya a la provincia ni que María Eugenia (Vidal) haya venido a la Capital. Eso desprestigia a la política y hace que la gente crea menos por la especulación electoral”.

“La gente decide a quién votar entre Santilli y yo. Nosotros venimos a representar una lista diversa, plural, que quiere una Argentina con la revolución del conocimiento”, ratificó, y disparó: “La economía del mundo hoy es el conocimiento y en Argentina hace mucho tiempo que estamos discutiendo los síntomas”.

Críticas de los dirigentes del macrismo

En este marco, el neurocientífico insistió con la idea de que “la coalición tiene que ser ampliada, engordada, con debates, con ideas, trayendo a la mayor cantidad de gente posible” por eso que “el planteo del debate con Diego (Santilli) es un buen ejercicio de generar un movimiento que sea más robusto para enfrentar al kirchnerismo”.

En este sentido, hizo referencia a las “críticas feroces” hacia su candidatura por los propios dirigentes del macrismo. “Estoy sorprendido de las críticas feroces que he recibido porque muchos me pedían que me involucre y ahora que me involucré esos mismos me critican”, lanzó en clara alusión a Elisa Carrió que lo trató de mitomano y pidió que bajen su candidatura.

“Lo que quiero explicar es que muchos me preguntan cómo aguanto las críticas si yo venía de un espacio de confort. Y acá está lo importante es que cuando uno tiene una causa que lo excede y hay muchísima gente detrás, los golpes bajos, las críticas, no importan”, lanzó.

“Uno es parte de un proyecto mucho mayor que uno. En cambio, si uno lo hacer por un cargo o una mezquindad personal, las críticas importan. Lo que yo he recibido, habla más de los que me critican y no de mí”, completó. Ahora hay que esperar la respuesta.