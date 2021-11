Ricardo Alfonsín cuestionó el radicalismo de Manes: “No tiene nada que hacer”

El embajador argentino en España apuntó contra el diputado nacional electo por Juntos y aseguró que "no es la mejor noticia el triunfo del neoliberalismo en esta elección".

Tras los resultados de las Elecciones Legislativas, el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, se refirió al triunfo de Juntos por el Cambio y criticó a los dirigentes radicales que conforman esa coalición opositora. Recientemente, el diputado nacional electo por Juntos en la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, exigió que la Unión Cívica Radical (UCR) tenga más protagonismo en el frente macrista.

El hijo del expresidente Raúl Alfonsín aseveró que "el auténtico radicalismo entendido como sistema de ideas y valores no tiene nada que hacer en Cambiemos" haciendo una clara referencia al espacio de Manes. En este sentido, se mostró "preocupado" por el apoyo que obtuvieron los referentes liberales Javier Milei y José Luis Espert. "La política debería preguntarse por qué ocurren estas cosas, estos fenómenos de ultra derecha", lanzó.

Envalentonado por los resultados que obtuvo Juntos, Manes insistió en el protagonismo de la UCR en el espacio opositor y lanzó que “la coalición de 2015 es historia”. “Tenemos el desafío de hacer más amplia la coalición. Va a ser más diferente de lo que vivimos en 2015 a 2019. Hay una coalición heterogénea. En un acuerdo con el trazado grueso del país. Veo una dinámica diferente. Veo más protagonismo del radicalismo", sostuvo el neurólogo.

Ricardo Alfonsín cuestionó el radicalismo de Manes: “No tiene nada que hacer”

En este sentido, Alfonsín consideró que en las elecciones legislativas ganó "la derecha neoliberal" y afirmó que "no es la mejor noticia para los sectores populares”. "Ganó la oposición, la derecha neoliberal. Esas no son las mejores recetas para resolver los problemas de los sectores populares, los trabajadores, pequeños comerciantes, los jubilados, los médicos, los docentes", sostuvo el dirigente en diálogo con La990 Sin Relato. "Cualquiera que lea un poco de cómo progresaron las sociedades comprobará que no progresaron cuando gobernaban concepciones conservadoras o muy liberales", subrayó el diplomático.

Diálogo del Gobierno nacional con la oposición

Por otra parte, Alfonsín se refirió al llamado a diálogo que hizo Alberto Fernández en su discurso grabado en la Quinta de Olivos y difundido el pasado domingo y destacó que el pronunciamiento del mandatario fue "muy republicano y patriótico", ya que remarcó que "hay que dialogar mucho". "Espero que la oposición esté a la altura de las circunstancias y acompañe en el Congreso la posición ante el Fondo Monetario Internacional (FMI)", agregó.

Asimismo, Ricardo Alfonsín consideró que "hay un futuro mucho más esperanzador que lo que era hasta antes de las elecciones". "Por lo menos para los que temíamos que se produjera un resultado que le diera tanto poder a la oposición que pudiera bloquear la acción de gobierno", completó.