Moroni cruzó a Rodríguez Larreta y a Santilli y les recordó la destrucción de empleos en la gestión de Macri

El ministro de Trabajo se refirió a las expresiones del jefe de Gobierno porteño y del candidato macrista, quienes aseguraron que "el trabajo está en crisis". Con datos, Moroni ponderó el crecimiento constante del empleo y señaló la caída de empleo privado con Cambiemos.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, criticó duramente al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el precandidato a diputado nacional de Juntos en Provincia de Buenos Aires Diego Santilli. Fue luego de que ambos se mostraran preocupados por la situación del empleo, ignorando las políticas aplicadas por Juntos por el Cambio.

"Es notable que Larreta diga que le preocupa que el gobierno esté perdiendo puestos de trabajo todos los días", arrancó Moroni. "En primer lugar, porque no pareció muy preocupado cuando, durante la gestión de Cambiemos, se destruyeron miles de empleos asalariados registrados en empresas privadas", afirmó el funcionario. En ese sentido, cuestionó: "Tal vez habría que recordarle que entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, el número de asalariados registrados privados cayó un 3,6%".

En segundo lugar, señaló que la afirmación sobre la "destrucción" de empleo asalariado registrado "es falsa", ya que entre junio de 2020 y junio de 2021, 103 mil trabajadoras y trabajadores consiguieron un empleo asalariado formal en el sector privado. Durante el gobierno de Cambiemos, la industria redujo su nivel de empleo formal en 46 de los 48 meses que se extendió su gestión (entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019).

"En este marco, es importante decirles a estos dirigentes políticos que parecen preocupados por trazar un diagnóstico sobre la situación laboral que la industria ya lleva 13 meses de crecimiento de empleo continuo (empezando a recuperar la destrucción de empleo de la etapa anterior) y que la Argentina es uno de los países de la región que presenta la menor caída del empleo asalariado formal a lo largo de la pandemia", aseveró Moroni.

En esa línea, sostuvo que "es bueno que Santilli reconozca que el empleo está en crisis, señalando que 3 millones de argentinos no tienen trabajo o necesitan trabajar más horas". Pero arremetió: "Lástima que Santilli no aclare que el desempleo y el subempleo adquieren esa magnitud en la actualidad porque cuando ellos gobernaban la nación, la ciudad y la provincia, no pararon de crecer. Entre los cuartos trimestres de 2017 y 2019, la población desocupada y subocupada creció nada menos que un 32%".

"Es este desconocimiento de la realidad, lo que hace que Santilli no sea capaz de advertir que esa problemática que señala, a pesar de la irrupción de pandemia que provocó un aumento del desempleo generalizado en la mayoría de los países, en la Argentina se mantuvo prácticamente estable en relación a su equivalente en el año 2019 (creció un 1,6%)", cerró Moroni.

Por otro lado, para hacer frente a la crisis económica heredada del macrismo y que la pandemia agudizó, el estado acudió a una serie de herramientas para asistir a las empresas afectadas por la emergencia sanitaria. Una de ellas fue el Programa de Reactivación Productiva (Repro). Solo en la ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país, demandó una inversión de 16 mil millones de pesos. El sector gastronómico fue uno de los asistidos. Trabajadores de la confitería Pertutti, a dos cuadras de Plaza de Mayo, relataron las dificultades que atravesaron en el momento de mayor restricción y ponderaron esta asistencia para poder cumplir con el pago de los salarios a los trabajadores.