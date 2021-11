Milei desembarca en el Luna Park a la espera del batacazo

El candidato de derecha llegó al Luna Park donde lo reciben con bombos y banderas.

Como el cierre de campaña del candidato de la serie El Reino, el escenario fue el mismo: Javier Milei, el hombre de la ultra derecha en Argentina, usa como bunker el Luna Park, donde cientos de jóvenes con remeras negras y amarillas con su apellido hacen fila para entrar.

Son chicos y chicas de entre 18 y 30 años en su mayoría encandilados por el discurso del libertario que no se quieren perder el positivo resultado y el posterior festejo. La Libertad Avanza hoy es la tercera fuerza política de la Ciudad de Buenos Aires con números que superarán cualquier expectativa.

Hoy no habrá rock, ni una pelea de boxeo o una batalla de gallos. Hoy hablará Milei en este mítico escenario porteño que lo subirá como el protagonista de la política de los próximos años con un discurso contra los Derechos Humanos, el Estado y expresiones xenofóbicas.

Camionetas con su cara, un escenario chico afuera y gigante dentro del Luna. Bombos, banderas y una pantalla grande le darán la bienvenida a Milei. El hombre de la extrema derecha argentina.

Milei, tras votar: "Hemos hecho un trabajo duro, dejamos lo mejor de nosotros"

El candidato de la Libertad Avanza dijo que desde su espacio realizaron "un trabajo duro" y que "los resultados se verán hoy a la noche", tras votar en el marco de las elecciones legislativas que se desarrollan este domingo. "Hemos hecho un trabajo duro, dejamos lo mejor de nosotros", destacó el candidato en declaraciones a la prensa después de votar en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Medrano 951, en el barrio de Almagro.

En ese marco, añadió: "En lo único que creo es en el resultado y eso lo vamos a tener a la noche".

Javier Milei rompió la veda en las Elecciones 2021: "No tengo nada que conversar con el PRO"

Ya con respecto a las supuestas intenciones del macrismo de sumarlo a su espacio desde el lunes 15 de noviembre, contestó: "No necesitamos hablar con el PRO, no tengo nada que conversar, lo nuestro es una cuestión moral y las cuestiones morales no se negocian. Nosotros vamos a hablar con todos los que defiendan la libertad. Estamos comprometidos con todo el equipo con poner a la libertad en el centro de la escena".

Además descartó dialogar con el gobierno nacional: "Yo no me siento con inmorales". Y detalló cómo será el resto de la jornada a nivel personal: "Voy a almorzar con mi familia, a ver si puedo leer un poco más, y después voy a ir al búnker a esperar los resultados. Espero que los medios puedan trabajar cómodos, esa es la prioridad".