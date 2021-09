Miguel Arias, diputado baleado en Corrientes, recibió el alta médica

El dirigente del Frente de Todos fue atacado en pleno acto de cierre de campaña en la localidad de Tapebicuá. Se continúa con la investigación para conocer a los culpables.

El diputado correntino por el Frente de Todos, Miguel Arias, que fue baleado hace una semana durante un acto de cierre de campaña en la localidad de Tapebicuá, en los alrededores de Paso de los Libres, fue dado de alta y logró sobreponerse tras el ataque. Según informaron desde el hospital Escuela General San Martín, de la capital de la provincia, "continuará su atención por consulta externa", lo cual indica que está fuera de peligro y pronto a recuperarse por completo.

Desde la institución sanitaria donde permaneció internado desde el pasado viernes, luego de haber sido trasladado en una avión sanitario, lanzaron un breve comunicado para informar el estado de salud actual del legislador provincial. Allí se remarca que fue dado de alta hospitalaria durante las primeras horas del mediodía del viernes y que seguirá siendo atendido en consultorios externos durante los días siguientes.

A través de sus redes sociales, el senador provincial de Corrientes y también contador público, Martín Barrionuevo, quien suele informar en detalle la situación epidemiológica del COVID-19, confirmó la noticia y mostró toda su alegría. "Hoy recibió el alta médica Miguel Arias, ya está en familia, gracias Dios", escribió en su cuenta de Twitter. Y dejó un mensaje claro para el gobierno actual de Corrientes: "Seguimos esperando que se encuentra a los responsables sin desviar la atención, ni falsas hipótesis".

El ataque al diputado

Recordemos que Miguel Arias fue víctima de un ataque a últimas horas de la noche del 26 de agosto mientras se encontraba en un acto de cierre de campaña junto a los candidatos locales del Frente Corrientes de Todos, de cara a los comicios celebrados el pasado domingo 29 de dicho mes. Mientras estaba en el escenario, recibió un balazo en el abdomen por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente.

Mientras tanto, avanza la investigación. La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, se había acercado al lugar del hecho para poner "todos los recursos del Estado Nacional" a disposición de la familia. Durante su tiempo en Corrientes, calificó como "hecho inadmisible" y "atentado a la democracia" a dicho ataque; mientras que, a su vez, informó que el presidente de la Nación le pidió específicamente que se acerque a la localidad.

Si bien dejó en claro que el hecho se recreó y hay varias líneas posibles, todavía no hay detenidos ni acusados. De todas formas, manifestó que hay dos testigos que "habrían visto movimiento de un vehículo" por la zona pero no hay nada confirmado. Las primeras pericias sobre la camisa indicaron que el disparo no fue a 7 metros, como se había hablado en un principio y al parecer, tampoco surgió desde el público.