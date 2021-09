Michetti reapareció para votar con un triste mensaje y chicanas a Macri

Gabriela Michetti reapareció públicamente tras casi dos años de silencio, le tiró un palito a Mauricio Macri y explicó por qué no forma parte de ninguna lista.

Gabriela Michetti fue a votar en lo que significó su reaparición pública, confirmó que seguirá alejada de la escena política y chicaneó a Mauricio Macri. La vicepresidenta del gobierno macrista fue referente y una de las caras visibles del PRO durante más de 10 años pero desde que perdieron en el 2019, casi no volvió a hablar en público, por lo que sorprendió cuando reveló por qué no forma parte de ninguna lista.

La contundente derrota en el 2019 caló muy hondo en Juntos por el Cambio, que al dejar de ser gobierno entró en una etapa de internas y recriminaciones cruzadas. Una de las personalidades más relevantes de la coalición que desapareció de la escena pública fue Gabriela Michetti, que ya en el último tiempo en que gobernó Mauricio Macri pareció ser dejada a un lado por el espacio que supo construir y ser una de las caras visibles. Tras casi dos años de ostracismo, la ex Vicepresidenta fue a votar y habló con los medios que se hicieron presentes en la escuela de la Ciudad de Buenos Aires donde sufragó.

"La impresión que tengo es la de todas las jornadas electorales, hay entusiasmo y ganas de votar porque es un ejercicio cívico muy importante", comenzó asegurando Michetti. Pero lo verdaderamente interesante llegaría con su respuesta ante la pregunta del cronista de La Nación que quiso saber por qué no integraba ninguna lista en estas elecciones.

"Hay varias causas, pero en síntesis, lo primero es que yo ya... cargos es muy difícil que vaya a ejercer porque soy de las personas que creen que cuando uno hizo ya lo que se llama el cursus honorum de la carrera política y llegó a determinado lugar...", explicó la ex Vicepresidenta, preparándose para tirarle un palito a Mauricio Macri, de quien parece estar alejada tras la derrota del 2019. Cabe recordar que para encarar esas elecciones, Macri reemplazó a Michetti por Miguel Ángel Pichetto en la fórmula presidencial. Como si esas palabras no fueran suficientes, la ex Vicepresidenta continuó su explicación.

"En pocos países pasa lo que sucede en Argentina, donde muchos vuelven para atrás: eran presidentes y vuelven para ser senadores o eran gobernadores y luego diputado... Me parece que esas cosas habría que reverlas", disparó Michetti. "Siempre pensé así y ahora me toca, acompañar, ayudar como lo hice con algunos concejales del conurbano. Eso me parece que es lo que me toca", cerró quien fuera una de las principales espadas del macrismo durante su primera década de existencia.