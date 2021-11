Mauricio Macri volvió a amenazar al Gobierno, apuntó a los propios y no acepta el diálogo

El ex presidente apuntó contra el Gobierno de Alberto Fernández y volvió a hablar de "transición" sin aceptar los resultados del último fin de semana.

Un día después de las elecciones legislativas que se llevaron a cabo en el país, el ex presidente Mauricio Macri volvió a salir con los tapones de punta y mantuvo la línea de los dirigentes de Juntos por el Cambio y no aceptó la remontada del peronismo. El ex mandatario volvió a hablar de "transición" en lo que fue una nueva amenaza.

En una entrevista con Morales Solá en TN, el ex mandatario aseguró que "Juntos por el Cambio tiene que ser muy responsable en como administrar la transición de cara a 2023". Lejos de aceptar la realidad de lo que marcaron las urnas después de la remontada del peronismo en diferentes puntos y, principalmente, en la Provincia de Buenos Aires, el ex presidente hizo hincapié en la palabra "transición" y -al igual que varios dirigentes dentro del espacio- trató de capitalizar la cifra más allá de la foto final que fue el crecimiento del Frente de Todos.

En esta misma línea, Mauricio Macri también fue muy duro para su propio espacio y aseguró que ahora su coalición está en riesgo y que "es precavido". Si bien no nombró a que personas se refirió, sostuvo que dentro de Juntos por el cambio "hay muchos curas que quieren ser papás, otros que quieren ser cardenales y otros obispos". Sin embargo, aseguró que "hay que dejar de lado las ambiciones individuales".

No es la primera vez que habla sobre el término transición, después de conocer los primeros resultados de las elecciones generales, en donde Juntos salió beneficiado por cantidad de votos, Macri marcó que a partir de hoy comienza "una nueva era" . Una vez más, el ex mandatario habló de una "transición": "Es un comienzo que requiere una transición porque quedan dos años del gobierno de ellos donde todavía seguimos sin plan y sin rumbo".

La impotencia ante la imposibilidad de capitalizar a nivel mediático -y sobre todo en la última imagen del domingo- también quedó de forma manifiesta cuando la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio lanzó un comunicado en el que indicó: "El Gobierno Nacional debe admitir la tremenda derrota y dejar de negar la realidad. Es momento de que reaccionen y produzcan los cambios que exige la situación. Nos preocupa el pueblo argentino porque el mensaje en las urnas fue contundente para que haya un cambio de rumbo".

Entre los cuestionamientos, también apareció Facundo Manes. Si bien, en medio del discurso de Horacio Rodríguez Larreta durante el festejo, una gran porción de militantes del PRO cantó "el que no salta es radical" y destapó parte de la interna dentro de esa coalición, el dirigente que acompañó a Diego Santilli también cruzó al gobierno: "No se qué va a festejar porque perdió. Aunque el resultado hubiese sido distinto y hubieran ganado, no hay nada para festejar en Argentina". Otro de los enojos fue aun más lejos por parte de Luis Juez quien insultó al presidente al sostener :"Si nos van a invitar a Olivos para discutir con Dylan (el perro de Alberto Fernández) nosotros no nos vamos a mover de donde estamos".