Macri tras las elecciones 2021: "Va a haber una expectativa positiva en los mercados"

El ex presidente celebró los resultados de las elecciones y reconoció estar "shockeado" por los resultados.

El ex presidente Mauricio Macri celebró la victoria de Cambiemos en las elecciones legislativas de 2021 y reconoció estar "shockeado" por los resultados de las urnas. Además sostuvo que la base de la economía "está mal" y que los mercados darán una respuesta positiva en los próximos días.

"Nace verdaderamente la esperanza de la Argentina, el fin del populismo", analizó Macri con respecto a los resultados de las elecciones legislativas durante una entrevista con Jorge Lanata en Todo Noticias (TN). "Hoy estamos shokeados, el lunes vamos a amanecer con una sonrisa, porque hay futuro", reconoció.

"La gente nos está dando una mayor responsabilidad en el Congreso, al intentar ponerle un freno a esta máquina de destrucción", enfatizó Macri, quien luego dijo que las elecciones fueron una respuesta a la economía argentina. "Toda la base de la economía está muy mal con esa emisión que vuelve como un boomerang por la inflación", agregó.

Con respecto a la respuesta que los mercados tendrán por los comicios, Macri mostró una mirada positiva. "Va a subir la Bolsa, va a haber una expectativa positiva en los mercados", sostuvo y luego lo relativizó al decir que el país no tiene rumbo.

Acerca de los buenos resultados que tuvieron Javier Milei y Ricardo López Murphy en la Ciudad de Buenos Aires, Macri analizó: "Yo soy liberal de la primera hora, con lo cual yo no me sorprendo. Pero no es algo únicamente económico. "Espero que nos pongamos de acuerdo juntos".

En una entrevista en TN, Milei minutos después negó la posibilidad de acordar con Juntos por el Cambio, porque tiene un armado "heterogéneo" con figuras con las que no podría compartir una gestión.