Macri reculó de su expresión destituyente: "Es un disparate"

Luego de afirmar que el gobierno "cambia o se tiene que ir", el expresidente negó intenciones golpistas y agredió a Santiago Cafiero: "Es un hombre limitado".

El ex presidente de la Nación y actual líder de Cambiemos, Mauricio Macri, volvió a tomar la palabra luego de su desafortunada frase con tintes destituyentes de cara a los posibles resultados de las PASO 2021, a celebrarse el próximo 12 de septiembre. Recordemos que el empresario manifestó, a partir de las elecciones, si la mayoría dice "basta", habrá un nuevo aire diciendo "cambien o se van a ir". Ahora, se retractó.

En declaraciones televisivas con un medio de la provincia de Córdoba, el ex mandatario negó que la idea fuera desestabilizar la democracia y apuntó directamente contra el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, por sus dichos. "¿Ese disparate dijo? Ya he dicho que es un hombre limitado, y busca agua donde no la hay. Nosotros creemos realmente en el voto de los argentinos", disparó el líder del PRO.

Al mismo tiempo, tras lo expresado durante la mañana del viernes, Macri aclaró: "Claramente dijimos que frente al nivel de atropello, de mentira, de ineptitud, tenemos que ir a votar y decir basta. Que ellos entiendan que este tipo de política no va a tener argentinos acompañándola". Y volvió a señalar a Cafiero: "Entiende poco y quiere defender lo que a él le conviene". Más allá de la cizaña con el jefe de Gabinete, varios dirigentes políticos lo criticaron duramente.



¿Qué dijo Cafiero? Tras conocer sus declaraciones, en diálogo con radio FM La Patriada, manifestó: "Debería ser alarmante para todas las fuerzas políticas que estamos compitiendo que deberían repudiar esos dichos porque atacan a la democracia". Luego, desde su cuenta de Twitter, escribió: "Es muy grave que hable de interrumpir un mandato constitucional, espero que los partidos que compiten en libertad se expresen con firmeza. Defender la democracia es tarea de todos".

Por otro lado, Macri apuntó directamente contra el Gobierno de Alberto Fernández y su actual gestión: "Dijeron que iban a volver mejores y han vuelto más autoritarios, más prepotentes, más mentirosos y más inmorales que nunca. Porque se vacunaron primero, además de no haber comprado todas las vacunas". Y sumó a su hija pequeña a la discusión: "Antonia hubiese dicho ‘papá, compremos todas si no sabemos cuál va a llegar primero’. Eso ocasionó la muerte de decenas de miles de argentinos".