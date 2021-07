Macri, decepcionado con Vidal: "Para que vamos a seguir hablando de lo que ya no existe más"

El expresidente de Argentina mostró su desilusión con la decisión de María Eugenia Vidal de bajarse de la candidatura en la Provincia de Buenos Aires y pasar a la Ciudad.

Aunque Mauricio Macri buscaba que María Eugenia Vidal compitiese por la provincia de Buenos Aires, se llevó una sorpresa cuando su plan ideal para estas elecciones no se concretó. Quería a Vidal en Provincia, pero ella le dijo "no" y se mudó a la ciudad de Buenos Aires. Decepcionado, el expresidente le soltó la mano con una picante sentencia: "Vidal era lo obvio, pero para que vamos a seguir hablando de lo que ya no existe más".

"Yo hablé con ella. Lo que le dije en lo que siempre ha sido nuestro espacio de confianza fue que siempre aposté por ella. Creo que es una dirigente con unas cualidades únicas. Sobre esta decisión de público conocimiento yo no le dije nada muy excepcional, creo que la mayoría le dijo todo lo mismo. Yo pensaba que ella tenía que militar y ser parte de esta batalla pero esas son decisiones personales", expresó Macri en diálogo con Jonatan Viale (LN+), cuando el conductor le preguntó si Vidal lo había decepcionado. Y agregó: "Han pasado cosas durante esos 4 años que la han afectado mucho, muy profundamente y ella sintió que no era el momento para estar en la Provincia y que habría espacio para otros candidatos".

Dando por zanjada sus esperanzas en María Eugenia Vidal, sentenció: "Vidal era lo obvio pero para que vamos a seguir hablando de lo que ya no existe más". Como si fuera poco, soltó: "A la Leona del 2017 la vamos a seguir viendo pero en la capital, del otro lado de la General Paz. Espero que haga su aporte desde ahí".

En otra entrevista, Macri no negó estar enfrentado en una interna con Rodríguez Larreta. "Mi carta fue muy clara. Yo priorizo el compromiso que asumí con los argentinos, que fue cuidarlos para que tengamos un mejor futuro. Lo que hay que entender es que los momentos de decisión de lista siempre son complicados”, afirmó en Radio Mitre.

Allí también se refirió a Vidal y reconoció que su decisión “fue traumática para Juntos por el Cambio”, pero consideró que “cada persona tiene sus sentimientos”. “Para mí lo importante comienza el 12 de septiembre a la noche. Ahí comienza y ahí es donde se define que estemos a la altura de las circunstancias y que seremos capaces de mostrarle a los argentinos que hay un futuro mejor”, afirmó.

Macri buscaba que Vidal sea candidata en la provincia de Buenos Aires donde consideró que podía "sacar diferencia". Sin embargo, la ex gobernadora buscaba ser postulante en la Ciudad de Buenos Aires donde consideraba tener más chances de ganar y finalmente logró que Patricia Bullrich se baje para poder encabezar la lista.