Luis Novaresio acorraló a Vidal y ella ridiculizó a Macri

El conductor le echó en cara la mala situación económica que dejó el macrismo durante su gobierno.

El conductor de A24 Luis Novaresio cruzó a la precandidata a diputada por la Ciudad por Juntos, María Eugenia Vidal, por los errores económicos y la mala gestión que tuvo Cambiemos durante el 2016 al 2019, a lo cual, la ex gobernadora intentó justificar hasta que se vio acorralada y apuntó contra el ex presidente Mauricio Macri.

"¿Asumís el fracaso económico de la gestión de Mauricio Macri?, le preguntó el conductor opositor a la ex gobernadora macrista en su programa de A24, a lo cual, Vidal intentó correrse de ese lugar: "Yo no lo titularía fracaso, creo que no se estuvo a la altura de las expectativas".

Ante la respuesta esquiva de la precandidata a diputada, Novaresio le puntualizó: "Pobreza, inflación... endeudamiento". A lo cual, la ex gobernadora se excusó: "Creo que hay un problema estructural, si miras los últimos 35 años de Gobierno, todos tuvieron periodos de inflación, en todos aumentó la pobreza en algún momento, todo tuvieron crisis".

En esa línea, advirtió: "El problema en Argentina es que es que nos reseteamos cada cuatro años, pegamos un volantazo y empezamos de nuevo". Pero en ese momento, el conductor le retrucó: "La inflación es fácil de manejar, decía el candidato (Mauricio Macri)", en referencia a una frase de Macri durante la campaña de 2015 que aseguraba que la inflación se maneja sencillamente y que su gobierno lo iba a poder hacer.

Frente a esa situación, Vidal no tuvo más opciones que admitir: "Creo que nos equivocamos", exponiendo a su jefe político, quien se encuentra vacacionando por Europa.

Vidal encabeza la lista de diputados por la Ciudad de Buenos Aires dentro de Juntos, es una de las nóminas que competirán en septiembre contra otras dos litas dentro de las PASO de la coalición opositora. Durante el último año, se mantuvo al margen de la escena política y con un bajo perfil, en los últimos meses comenzó a caminar su precandidatura y fue objeto de críticas por decidir presentarse en Capital Federal, cuando durante por cuatro año fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires.