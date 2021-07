Luis Brandoni cruzó a Facundo Manes por criticar a Santilli: “Le falta práctica política”

El actor le pidió prudencia al dirigente radical que competirá en la interna de Juntos en Buenos Aires.

El precandidato a diputado en estas elecciones 2021 por Adelante Ciudad Luis Brandoni cruzó al precandidato a diputado radical por Buenos Aires de Juntos Facundo Manes, por sus críticas al otro candidato de Juntos y ex vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli. El acto fue duro con el neurocientífico y lo tildó de que "le falta práctica política".

“Manes cometió una imprudencia. Le falta práctica política”, sentenció el dirigente radical en una entrevista con LN+. Brandoni se refiere a las declaraciones que el neurocientífico hizo justo en el arranque de la contienda electoral, cuando manifestó: “Espero que no se gasten los impuestos de los porteños en la campaña”. Esto como un pedido al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta para que no use fondos de la Ciudad para apoyar a Santilli en la interna de Juntos.

El referente radical instó a que no hay que perder de vista que el objetivo es ganarle poder al kirchnerismo. Manes, al desconfiar del manejo de fondos de Larreta no colabora en esta línea. “Es una imprudencia, ha cometido una imprudencia y podría arreglarla”, aseveró . “Aparecen este caso u otros que salen en búsqueda de algún titular importante y dicen cosas que no ayudan”, cuestionó el precandidato porteño.

Para reforzar sus declaraciones contó una anécdota que vivió en México, en sus años de exilio. “Estados Unidos había devaluado el dólar. Le preguntaron al ministro de Economía de México de ese momento de qué manera eso iba a afectar a México. Y él dijo, muy suelto de cuerpo: ‘La devaluación no nos perjudica ni nos beneficia, sino todo lo contrario”.

“¿Cómo aplica esto a Manes?”, le replicó la periodista Paz Rodríguez Niell. “No quiero personalizar, pero Manes no va a ser el único ni la única en decir cosas que no colaboran con los propósitos para la política”, respondió y ratificó que el espacio opositor, más allá de las diferencias, tiene que tener claro el “sano camino que siguen, que es el de quitarle el poder a esta gente".

En esa línea, Brandoni enfatizó confiado: “Creo que vamos a ganar, porque estoy convencido de que la sociedad también cambió en algún sentido”.