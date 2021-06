Los tres mediáticos candidatos que busca Patricia Bullrich para Cambiemos

En diálogo con Pablo Sirvén, Patricia Bullrich reconoció que le "gusta" que se sumen personalidades que no provienen de la política a Juntos por el Cambio.

Cada vez falta menos para el cierre de listas de cara a las elecciones 2021, en las que se definirán legisladores, senadores y diputados en todo el país. A la reciente confirmación de la periodista Carolina Losada que será precandidata a Senadora nacional por la provincia de Santa Fe por Juntos por el Cambio, se podrían sumar otras reconocidas personalidades que no provienen del mundo de la política y que desembarcarían en el armado opositor. Se trata de El Dipy, Viviana Canosa y Oscar Ruggeri, personajes que la presidenta del PRO Patricia Bullrich aseguró que le "gustan".

En diálogo con el periodista ultra macrista Pablo Sirvén, Patricia Bullrich dejó algunas definiciones bastante importantes de cara a las elecciones legislativas 2021. "La otra vez tuve una conversación con El Dipy, que tiene ese sentido común tan profundo de la persona que quiere progresar", reconoció la presidenta del PRO sobre la posibilidad de que el cantante de cumbia se sume a la lista de Juntos por el Cambio.

Si bien Bullrich aclaró que no se comunicó con Viviana Canosa y Oscar Ruggeri, sí aseguró que "el criterio es que se sume gente con posturas distintas a las de la política". "Me parece muy importante que en cualquier lista haya gente que venga de lugares distintos porque le dan otra mirada", sumó la ex Ministra de Seguridad durante el gobierno macrista, al tiempo que consideró que Maximiliano Guerra "aporta mucho" a la política del PRO.

"Me gusta", agregó Bullrich sobre la posibilidad de sumar al cantante de cumbia, la periodista y el ex futbolista. Está claro que los perfiles de los tres encajan perfectamente con las ideas del macrismo. Por ejemplo, Viviana Canosa suele invitar a su programa a negacionistas de la pandemia y antivacunas, tal como una buena parte del ala más dura de la agrupación opositora. Según el portal minutouno, Bullrich ya le habría hecho la propuesta a la periodista de A24, que quedó en responder.

Por su parte, El Dipy no solo habló con Patricia Bullrich sino que hace algunos días también lo hizo con Mauricio Macri, con quien se sacó una selfie y comió un asado. Tanto desde sus redes sociales como desde su programa en Radio Rivadavia, el cantante de cumbia se convirtió en un exponente mediático de las ideas y postulados del macrismo. Mientras que las críticas al Gobierno Nacional y su afinidad con Mauricio Macri son las características que acercarían a Oscar Ruggeri a un potencial armado opositor.