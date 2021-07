López Murphy mostró la hilacha y negó que haya 30 mil desaparecidos: "Está inflado"

Empezó la campaña de cara a las elecciones legislativas y el precandidato de Juntos demostró su faceta negacionista al aire de A24 y sostuvo que el número "está inflado". Mirá el video.

Tras el cierre de listas del sábado pasado, Ricardo López Murphy, precandidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires de Juntos, comenzó a aparecer en televisión para hacer campaña de cara a las elecciones 2021. Esta vez, López Murphy asistió a A24 y tuvo un mano a mano con Luis Novaresio en el que se encargó de negar los 30 mil desaparecidos en manos de la dictadura militar que comenzó en 1976.

Todo inició cuando López Murphy comenzó a hablar de la polémica por la declaraciones de Sabrina Ajmechet, que se burlo del reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. El precandidato de Juntos llamó a que María Eugenia Vidal dé su postura sobre los dichos de Ajmechet, que fue incluida en la lista de candidatos por pedido de Patricia Bullrich.

Después de indignarse por las declaraciones sobre las Malvinas, López Murphy negó fervientemente que hayan sido 30 mil los desaparecidos durante la última dictadura militar en Argentina. Al aire de A24, sostuvo que el número "se originó para llamar la atención de los europeos, en el proceso del terrible conflicto interno que vivimos".

El economista, quien aludió los dichos de Darío Lopérfido sobre que la cifra "se arregló en una mesa", expresó: "No hay 30 mil desaparecidos. Ahí yo creo lo que dijo Graciela Fernández Meijide y lo que dijo Darío Lopérfido, lo que está en los documentos oficiales. Yo no creo en ese número, creo que el número oficial es el que corresponde a documentos emanados de la Procuración, del ministerio de Justicia, de la Conadep. No hay secretos ahí".

“Yo no discuto el número, yo sé cómo se originó ese número. Ese número fue artificialmente inflado. Si son 30.000 o 7.000 es una tragedia igual, es una barbaridad”, indicó López Murphy ante la sorpresa de Novaresio, quien le marcó que le parecía innecesario dudar de una tragedia como lo fue la dictadura iniciada en 1976.

El precandidato de Juntos afirmó que "no quiere discutir sobre episodios ocurridos en los 70" pero si lo obligan "se hará cargo". En este sentido, indicó que "lo que yo siempre dije es que tenía que haber una ley pareja para los que sufrieron la agresión terrorista. Por ejemplo, los soldados conscriptos que defendieron en Formosa valientemente el regimiento ante el ataque de las fuerzas subversivas”.

Muy firme con su postura, López Murphy generó polémica y admitió que "lo que creo lo creí en el pasado, lo creo ahora y lo creeré en el futuro”. La cifra de 30 mil desaparecidos es una estimación aproximada hecha a partir de las denuncias recibidas. Es imposible definir el número exacto mientras los represores no aporten el listado. Con estas declaraciones, se rechaza la lucha de los organismos de derechos humanos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y se los responsabiliza por no saber el número de personas desaparecidas y asesinadas en manos de la Junta Militar.