La dura acusación de Caserio contra Schiaretti que involucra a Juntos por el Cambio

Además, calificó de "payaso" al candidato a senador del PRO Luis Juez por haber insultado al presidente Alberto Fernández.

El senador del Frente de Todos y candidato a renovar su banca por Córdoba, Carlos Caserio, apuntó contra el gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, por beneficiar a Juntos por el Cambio de cara a las próximas elecciones. Además, calificó de "payaso" al candidato a senador del PRO Luis Juez por haber insultado al presidente Alberto Fernández.

En diálogo con FM La Patriada, Caserio sostuvo que "Schiaretti le está entregando la provincia a Juntos por el Cambio por su actitud artera contra nosotros". Y sumó que "el senado está en riesgo" porque "el gobierno de Córdoba ha tomado una posición confrontativa", al tiempo que reconoció que "las PASO no fue lo que esperábamos".

Respecto a la polémica de la semana en la provincia por los dichos del Presidente, explicó: "El Presidente nos comentó como veía la situación en Córdoba pero el video lo cortaron y lo sacaron de contexto. Lo que decimos es que ellos buscan aislar a Córdoba o que piensen que es castigada". En ese sentido, cargó contra Luis Juez y sentenció: "Es un payaso. Macri lo puso en una embajada y lo tuvieron que sacar por las estupideces que dijo".

Sobre la situación económica y social, planteó que "la única variable que no hemos podido dominar es la inflación, es el mayor desafío que tenemos por delante". Así, remarcó el desafío que tienen por delante: "Hay que aumentar el consumo interno. Los formadores de precios en la Argentina son grandes especuladores".

"La economía, si bien hoy el país está creciendo, se está desvalorizando por aumentos desmedidos. Nosotros somos productores, deberíamos lograr tener un precio adecuado", agregó en ese sentido. Al mismo tiempo, reafirmó: "El congelamiento es una herramienta provisoria. Hay que entender que recibimos un país fundido e irresponsablemente endeudado. Todo eso incide".

La violenta amenaza de Luis Juez a Alberto Fernández

El diputado nacional y candidato a senador por Córdoba de Juntos por el Cambio, Luis Juez, volvió a dejar salir su violencia y, esta vez, su falta de respeto a la investidura presidencial con otro exabrupto repudiable contra Fernández, a quien le respondió por la frase del jefe de estado sobre Córdoba. "No me calentés la oreja porque lo voy a cagar a trompadas hoy", amenazó el legislador a Alberto Fernández durante una entrevista radial.

Juez había sido consultado por la declaración del presidente durante una recorrida de campaña por Córdoba, donde manifestó que la provincia debía integrarse a país. Fuera de si, el legislador macrista amenazó con golpear al mandatario. "No me calentés la oreja porque lo voy a cagar a trompadas hoy. Qué querés que te diga. Pone en duda el audio y a la noche lo niega. Pero bueno, es Alberto Fernández. Qué tipo patético", lanzó con total falta de respeto. "Me encantaría llevarlos a él y a Cristina a cococho para que vean lo que es Córdoba. La plata que ganamos para que él reparta planes", siguió para volver a calificar a presidente de la Nación de "payaso".