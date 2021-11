Kicillof cerró la campaña del Frente de Todos: cruce al macrismo y llamado a "llenar la urna de votos"

El gobernador bonaerense fue uno de los oradores en el multitudinario acto en Merlo que realizó el Frente de Todos como cierre de campaña. El mandatario pidió "no retroceder y dar pasos para adelante".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue uno de los oradores en el cierre de campaña del Frente de Todos. Allí cruzó al macrismo por la crisis económica que generó en cuatro años y llamó a "llenar la urna de votos" el domingo 14 de noviembre. El mandatario bonaerense fue uno de los oradores en el multitudinario acto en Merlo y pidió "no retroceder" sino "dar pasos para adelante", de cara a las legislativas.

"Tuvimos 4 años de la peste del macrismo y luego vino la pandemia, son seis años de crisis", dijo y detalló: "Después de eso llegó la vacuna, mientras muchos decían que no, que era tarde y que era veneno. Ya hay 14 millones de bonaerenses vacunados". Kicillof le propuso al público "que este acto sea el inicio de lo nuevo en la provincia de Buenos Aires y de la Argentina".

Entre aplausos del público y cánticos en favor del Gobernador, Kicillof se preguntó: "¿Dónde están ahora los que mintieron? ¿Dónde están los que engañaron? Dijo un diario que ustedes conocen bien que las vacunas iban a llegar el año que viene, y encima fueron contra la vacuna de los más chicos y ya tenemos el 80% de los vacunados". Además, reprochó que "no hubo una sola tapa de los diarios diciendo 'perdón por sembrar temor en la gente'".

Por otra parte, se refirió indirectamente al asesinato del kiosquero de Ramos Mejía, Pablo Sano, y al rédito político que quiso sacar la oposición: "La campaña de odio se extendió a la inseguridad, y la inseguridad es algo grave, cada robo nos llena de dolor. Tratan de jugar con la tragedia de las familias argentinas. Nosotros jamás haremos esos, nunca correremos ese límite".

En ese sentido, indicó que "en la provincia de Buenos Aires ha bajado la tasa de delitos evitables un 25% y eso no soluciona nada, pero en la etapa anterior subió un 83%, por eso me parece que es muy irresponsable tratar de dar cátedra sobre este tema". Y enfatizó: "Si quieren solucionar este tema hablen con el Jefe de los Fiscales de la provincia de Buenos Aires (Julio Conte Grand) que fue puesto por Vidal y hoy no quiere irse".

Finalmente, pidió a la militancia "llenar las urnas de votos", ya que "el domingo se decide si el pueblo quiere volver atrás o si quiere seguir para adelante". Y cerró: "Vinimos a recuperar el trabajo, la economía, condiciones que se llevaron ,derechos que se llevaron Macri y Vidal Empieza una etapa de recuperación con inclusión social, que le llegue a todos y todas, no vamos a dejar a nadie atrás".