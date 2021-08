Juliana Di Tullio, fuerte contra la oposición: "Quieren llegar al Congreso para defender intereses de cinco vivos"

La actual senadora nacional cruzó a la oposición por los verdaderos intereses que tiene para llegar al Congreso.

Después de la designación de Jorge Taiana como ministro de Defensa, Juliana Di Tullio asumió en la banca en el Senado de la Nación. Esta vez, pidió que la oposición tenga un poco de humildad porque “reventaron el país, fueron letales para la Argentina".



En diálogo con Alcoarla, por El Destape Radio, la senadora dijo que su tranquilidad más grande es que el pueblo argentino no haya reelecto a Mauricio Macri: “Menos mal que le tocó a Alberto Fernández administrar esta pandemia, es mi tranquilidad más grande”. En ese sentido, añadió: “El Gobierno hace un esfuerzo titánico, requiere de correcciones como todos los gobiernos. Claro que hay que corregir cosas, la pandemia desorganizó a todo el mundo. Hay que ordenar y ajustar cosas. Si te equivocaste, tendrás que redoblar el esfuerzo. Si te equivocaste feo, pedís perdón. Todo el planeta está en el mismo conflicto que nosotros y nosotras.



Sobre la oposición, analizó que “a ellos no les importa la educación pública, no les importa nada, nunca la atravesaron". La educación se volvió en uno de los ejes de la comunicación política. “Ellos tienen la vida acomodada pero usan la campaña de odio, discursos de odio mientras están absolutamente tranquilos y ellos no tienen ningún inconveniente".



"Veníamos de una situación extremadamente compleja, los cuatro años de gobierno de Macri, el pueblo decidió que no reeligiera. Es una evaluación general de los argentinos y argentinas, no es una evaluación personal", dijo y agregó que “el Gobierno de Macri fue letal para el aparato productivo, para la trama social de la Argentina. Además, totalmente ilegal porque no pasó por el Congreso. Nos encontramos con una deuda que el pueblo no decidió tomar".



Por eso, advirtió que "endeudarnos en los niveles que nos endeudó Macri para hacer campaña y fugar divisas para pocos amigos nos hace mucho daño al aparato productivo". “Para ellos es marketing vacío" y quieren "llegar al Congreso para no dejarnos gobernar, seguir endeudándonos y defender los intereses de cinco vivos".



Sobre el regreso de Macri analizó que "Macri influye mal, siempre aparece para hacer daño", “siempre aporta caos, insensibilidad, falta de empatía" con las mayorías populares "que somos todos menos 200 familias en la Argentina". “Ellos tienen la vida acomodada pero usan la campaña de odio, discursos de odio mientras están absolutamente tranquilos y ellos no tienen ningún inconveniente"