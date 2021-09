Intendente del Conurbano descarta "riesgos para la gobernabilidad"

El intendente de Berazategui reafirmó su apoyo a Alberto Fernández luego de lanzar un comunicado sobre el acompañamiento de los intendentes de la tercera sección electoral bonaerense.

El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, habló con El Destape Radio y se refirió al comunicado que emitió recientemente sobre el apoyo de los intendentes de la tercera sección electoral bonaerense a Alberto Fernández y Axel Kicillof. En este sentido, confió en revertir el resultado de las PASO y desestimó la crisis de gobernabilidad que denuncian los medios opositores.

"Nos parece que lo correcto en todos estos casos es sacar un comunicado, nadie fue forzado a sacarlo. Fue espontáneo, con todos de acuerdo y creo que debe ser así. Es un tema que no admite discusión, que debe ser así", explicó Juan José Mussi en diálogo con el ciclo Habrá Consecuencias. "No creo que esté en riesgo la unidad pero tampoco podíamos callarnos y debíamos sumar nuestro apoyo y mantenernos unidos", precisó.

"Somos conscientes de que a todos los oficialismos a nivel mundial y sudamericano les fue muy difícil trasladar el tema de la pandemia a los ciudadanos como causa de perder elecciones porque la gente tiene problemas en el bolsillo y lo ha manifestado de esa manera", reflexionó.

En esta línea, tras ser consultado sobre la supuesta crisis de gobernabilidad que circuló en los medios macristas, observó: "No lo noto de esa manera. Un sector de la oposición parece propiciar esto. Hay sectores económicos poderosos y algunos sectores de la prensa que intentan poner al Presidente de esa manera". "Si no reaccionamos es porque no reaccionamos y si reaccionamos es porque reaccionamos", reclamó.

En otro orden, en relación a los resultados de las PASO para el Frente de Todos, el jefe comunal señaló: "Yo creo que lo podemos revertir tranquilamente. No es nuestro caso porque ganamos por 12 puntos". "Es cierto que en otras oportunidades ganamos por más, pero también es cierto que ganamos por menos. Hay que tenerlo en cuenta, hace mucho tiempo que en las elecciones intermedias no ganamos", observó.

"No es para magnificarlo, no es para ponerle preventismos a esto. Es evidente que los ganadores van a hablar de 2023, pero estoy convencido de que si la pandemia cede en su totalidad y se toman medidas económicas se puede revertir", propuso. "No es la primera vez que pasa esto, es difícil explicar las consecuencias de la pandemia", reconoció.

Por último, con respecto a las acciones para revertir los resultados de las Primarias, el intendente de Berazategui sugirió que "hay que trabajar en el sostenimiento del crecimiento económico, seguir bajando la inflación, tratar de controlar los precios, obras públicas para proveer mano de obra, mejorar el empleo y seguir manteniendo un salario de acuerdo al nivel inflacionario". "Creo que este país se recupera... El ciudadano que no llega a fin de mes es el que se manifestó sin ninguna duda, los sectores que aún trabajando no llegan a fin de mes", completó.