Horacio Rodríguez Larreta, sobre la campaña: "No tengo duda de que Mauricio suma"

El jefe de Gobierno porteño cree que la participación de Macri en Juntos por el Cambio les conviene. Además, elogió a Diego Santilli, precandidato a diputado en Provincia.

De cara a las PASO del 12 de septiembre, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confió que la participación del expresidente Mauricio Macri "suma" a la campaña electoral de Juntos por el Cambio y consideró que, en las últimas semanas, bajó el nivel de la confrontación interna en su partido.

"No tengo duda de que Mauricio suma", aseguró Rodríguez Larreta esta mañana en declaraciones a radio La Red y el canal A24, en el marco de una nueva presentación con la exgobernadora bonaerense y ahora precandidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

En este sentido, el jefe de Gobierno porteño opinó que Macri "tiene que participar" de la campaña de todos los candidatos de la fuerza opositora con las PASO tan cercanas y adelantó que este fin de semana el expresidente va a sumarse a la campaña en la Ciudad y en la Provincia. "Es importante para Juntos por el Cambio. En la ciudad de Buenos Aires muchas de las transformaciones que la gente valora las empezó él", sostuvo.

En otro orden, sobre la feroz interna de Juntos por el Cambio, Larreta miró para otro lado y expresó: "Obviamente hubo algunos comentarios no felices, pero hace un par de semanas que no se escuchan". "Hoy nuestro foco es entregar propuestas a la gente. Esa es nuestra campaña, no nos enganchamos en discusiones políticas internas", confió.

De todos modos, sobre la interna en la Provincia, el porteño apoyó al exvicejefe de Gobierno porteño. "El mejor candidato -en la provincia de Buenos Aires- es Diego Santilli porque tiene experiencia", aseguró al tiempo que se pronunció en favor de un debate con su contrincante en el territorio bonaerense, el precandidato a diputados por la UCR, Facundo Manes. "Santilli va a debatir, siempre lo hicimos en la Ciudad", sintetizó.