Elecciones 2021: Tolosa Paz pidió alzar la vara y dejar "el carancheo" para Juntos por el Cambio":

La precandidata del Frente de Todos habló con El Destape Radio y desenmascaró la estrategia de la oposición y pidió de alzar la vara en las discusiones frente a las elecciones legislativas.

Victoria Tolosa Paz se refirió a la postura de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones 2021 y pidió que se eleve la vara de las discusiones en los debates y se deje "el carancheo" para la oposición.

La precandidata que encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales en la Provincia de Buenos Aires destacó que desde que comenzó la campaña, Cambiemos se enfocó en cambiar de nombre y de distrito, dejando de lado las propuestas firmes. Esta mañana en diálogo con El Destape Radio dijo que es claro que "hoy su intención es desmarcarse de manera brutal de su líder, el ex presidente Mauricio Macri".

De esta manera, buscan separarse "de la mala imagen". "Ahora buscan una estrategia que es tratar que Macri esté lejos de Argentina, se cambian de domicilio, de nombre pensando que de alguna manera el marketing político puede depositarlos en un lugar de confianza con el pueblo", reconoció Tolosa Paz.

En este contexto, la precandidata pidió que se siga acompañando con el voto al Frente de Todos para seguir avanzando, en primer lugar, en hacerle frente a la pandemia y también en todas las promesas de campaña, destacando principalmente la necesidad de generar empleo.

"Las políticas que hicieron posible que el daño no fuera aún mayor no quieren decir que contemos esto y no seamos conscientes de que hay lugares en que nos están escuchando que no ven el proyecto que les propusimos", reconoció Tolosa Paz.

En este sentido, marcó que "nada reemplaza la plena actividad real" y admitió que estos daños no es por el Gobierno de Alberto Fernández, sino con el coronavirus. "El Gobierno decidió avanzar en la salida y en que todos podamos vivir mejor y con trabajo, que lo perdieron muchos por el coronavirus pero también por los 4 años de macrismo", afirmó.