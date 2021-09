Elecciones 2021: negociaciones de último momento para que López Murphy entre en la lista

Quieren evitar la pérdida de votos liberales en la Ciudad. Manes y Santilli danzan al rededor del búnker de la unidad.

La bandera a cuadros está lista para consagrar ganadores en las elecciones 2021 PASO del próximo domingo, repartir puntos y reacomodar nombres en las listas victoriosas. En la recta final, Juntos por el Cambio decidió no mostrar un panorama estanco, con varios actos de cierre programados para el miércoles, negociaciones de último momento para intentar evitar la fuga del voto liberal en la Capital Federal, mudanza de cónclave en la provincia, chicanas por la foto de unidad y, también, hasta dónde llega esa unidad.

María Eugenia Vidal decidió ponerle el broche de oro a su campaña en el predio de La Rural, ubicado en Palermo, junto a dirigentes nacionales. La lista de invitados no incluyó a Mauricio Macri que, excusaron, está de gira por el interior bonaerense. Sí estarán Horacio Rodríguez Larreta, el promotor de su candidatura, Patricia Bullrich - que estuvo cerca de ser su rival en la PASO y se lo recuerda cada vez que puede -, Martín Lousteau por el radicalismo y Maximiliano Ferraro por la Coalición Cívica entre otros referentes que acompañarán a la lista completa.

El cierre tendrá una negociación clave de fondo. Ricardo López Murphy quiere aparecer en los lugares entrables de la lista de Vidal post PASO pero, para eso, tendrán que modificar un acuerdo que firmaron todos, incluso el ministro de la Alianza. Por la ley de paridad, el economista podría meter un nombre propio en el lugar que le corresponde a una mujer y él quedaría relegado. Por estas horas, con reuniones entre los apoderados de las fuerzas que integran Cambiemos, intentan llegar a un pacto para que sea él quien ingrese primero, antes que nadie.

Según las cuentas, si Republicanos Unidos saca entre 17 y 20% del total de votos de Juntos por el Cambio en la CABA, recién podría aparecer el nombre de Sandra Pitta, segunda en su lista, en quinto lugar. Si saca entre 21 y 22%, López Murphy entraría cuarto, misma posición que conseguiría al conseguir entre 23 y 25% de las voluntades con la salvedad de que lograría ingresar otro candidato en octavo puesto.

Los números más cercanos a la realidad López Murphy indican que podría tener un tercer puesto asegurado, que le corresponde a Pitta, al conseguir entre el 26 y 33% de los sufragios internos. En el segundo caso, el economista recién aparecería sexto. En el primer escenario ni siquiera figuraría, desplazado por otra candidata mujer en el séptimo escaño. Sólo consiguiendo más del 34% quedaría segundo, desplazando a Martín Tetaz. Por eso, el objetivo pasará por lograr que se le ceda un puesto. Si los resultados le alcanzan para meter a alguien en el lugar de la medalla de bronce, bajarían un escalón para que el bulldog sea el primer colado.

Las negociaciones no son caprichosas. No se trató de una cuestión de egos sino de funcionalidad. López Murphy apareció dentro de la interna cambiemita para canalizar el voto de aquéllos que preferían a Bullrich antes que a Vidal. Con el crecimiento mediático de Javier Milei, JxC teme que una cantidad importante de sufragios vayan para el liberal y adelgacen sus filas. Si la sociedad premió al economista con una buena PASO, analizaron, él tendrá que aparecer en la boleta de la ex gobernadora y cerca de ella reconocen que lo necesita y le sirve.

En provincia, los días finales también están movidos. Diego Santilli decidió mudar su cierre de campaña a último momento porque no consiguieron un lugar techado amplio para albergar a dirigentes nacionales, intendentes, candidatos y voluntarios PRO. El encuentro fue planificado en Tres de Febrero pero será ejecutado en La Plata, en el club Atenas. Una suerte de Obras bonaerense.

Su contrincante, Facundo Manes, decidió hacer lo propio en Quilmes, donde nació, en el club El Porvenir. La lluvia obligó a todos a cambiar los planes y pasar de un espacio abierto a uno techado. El neurocientista, que ya había apurado a Santilli por la falta de debate PRO, volvió a acelerar en el tramo final de la carrera y propuso un búnker de unidad bonaerense en La Plata, donde él esperará los resultados, para reforzar la identidad provincial.

El ex porteño estará en Costa Salguero junto a Vidal pero, en una suerte de diferencia con su adversario, se mostró permeable a la invitación y pasará a saludar el domingo. "Ahí estaré. Lo más importante siempre es consolidar la unidad de nuestro espacio. A partir del 13 de septiembre vamos a estar JUNTOS trabajando para darle una alternativa a los bonaerenses", respondió en Twitter. Manes había rechazado una invitación similar del PRO.

En el búnker histórico de Cambiemos, los candidatos esperarán los primeros guarismos junto a los dirigentes nacionales, incluido Mauricio Macri. Martín Lousteau lo hará en su carácter de senador de la Ciudad y conductor del radicalismo porteño pero, por apoyar la lista de Vidal y ser de la CABA, terminará compartiendo espacio con Santilli, el adversario de su candidato en la provincia.