Elecciones 2021: Macri habló de su candidatura y le mandó un mensaje a Larreta por la interna

El ex presidente pidió que Vidal vaya a la provincia de Buenos Aires y no se postule en Capital.

El ex presidente Mauricio Macri afirmó que las elecciones de este año son "las más importantes desde la vuelta de la democracia" en 1983 y sostuvo que "no es necesaria" su candidatura en alguna lista legislativa. Además pidió que María Eugenia Vidal se postule en provincia y dijo que Horacio Rodríguez Larreta es un buen candidato para el 2023.

En medio de una dura pelea por las listas, el ex mandatario señaló que espera que Juntos por el Cambio no caiga en "internas innecesarias". "Espero que evitemos internas innecesarias, porque hay que entender que lo importante es el equipo y no los jugadores", remarcó Macri en diálogo con Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia.

El ex jefe de Estado opinó que la ex gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal debería ser candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y no por la Ciudad. "Ella puede hacer una enorme diferencia si va en Provincia", consideró el ex presidente.

Además, al ser consultado específicamente sobre si podría ser candidato este año en la ciudad de Buenos Aires, Macri respondió: "Lo único importante para mí en esta elección, la más importante desde la vuelta de la democracia, es que Juntos por el Cambio esté compacto, parado para defender la democracia. No puede pasar por algo personal, yo voy a ayudar, lo más importante es el equipo".

"No hace falta (que sea candidato en Capital), jamás debería ser necesario algo así, sería un fracaso por no poder dialogar. Esperemos tener una lista consensuada, sino habrá una PASO", enfatizó. A la vez, se refirió al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y consideró que "está muy bien posicionado para candidato en el 2023, pero hoy se juega el 2021".

El desubicado comentario de Feinmann contra Vidal que Macri no refutó

Durante la entrevista radial, el periodista lanzó una polémica pregunta para hacer referencia al rol de María Eugenia Vidal en la política argentina, a la que definieron como "gatito", en contraposición al apodo que el macrismo le puso durante su gestión al frente de la provincia de Buenos Aires, "la Leona".

Feinmann le consultó a Macri si prefería que Vidal sea candidata en la Provincia o en la Ciudad de Buenos Aires. El ex mandatario indicó que es necesario esperar a la decisión de la ex gobernadora bonaerense y consideró que "ella hace una enorme diferencia si va como candidata en la Provincia".

En ese momento, Feinmann hizo una desubicada pregunta con respecto a la supuesta mirada de la gente sobre la ex gobernadora bonaerense, haciendo referencia a su poca aparición pública en el último año. "¿Usted sabe que muchos dicen de Vidal que era una leona y se ha convertido en un gatito?", preguntó el periodista.