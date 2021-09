Elecciones 2021: las 10 frases más destacadas de Cristina Kirchner en el cierre de campaña

La vicepresidenta Cristina Kirchner abrió el acto en Tecnópolis. Críticas a Macri y a Larreta, pandemia y economía.

La vicepresidenta Cristina Kirchner abrió el acto del cierre de campaña para las PASO, en Tecnópolis, y dejó definiciones importantes. Además, le pegó duro al expresidente Mauricio Macri, al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y a la candidata María Eugenia Vidal.

"Gobernar es hacer, está en nuestro ADN"

Una de las frases más importantes. De campaña y con tono de gestión política, la vice encaró así su discurso con miras al domingo pero sobre todo a los dos años que restan del gobierno de Alberto Fernández.

"Nos pasamos reestructurando deudas contraídas por otros"

Una clara crítica al macrismo pero también repasó la historia reciente, con el país en 2003 cuando asumió Néstor Kirchner. Y más acá, la tragedia que fue el macrismo para la economía argentina.

"Pichetto le votó hasta el café con leche"

La vicepresidenta se encargó de recordarle a Macri que llevó de compañero de fórmula en 2019 al peronista Miguel Ángel Pichetto, pese a que el exPresidente ahora se que de que el peronismo amenazó su gobernabilidad.

"Tomá mate con chocolate"

El textual completo de CFK es: "Soy una morocha, una groncha peronista, pero me enteré de la suerte de la ex gobernadora, a quien la dueña le presta la plata para comprar su departamento en la zona más cara de Buenos Aires. Y encima dice 'yo siempre viví así'. Tomá mate con chocolate"".

"Los funcionarios tienen que ser tercos, como Parrilli y yo"

CFK relataba cómo había sido la idea de hacer Tecnópolis y lanzó esa frase. Mensaje para todos. "Los funcionarios tienen que ser tercos, no tienen que bajar los brazos ante el mínimo impedimento", dijo.

"Estaba viendo a Macri en su canal"

La vicepresidenta se sumó a las versiones sobre la compra del ex mandatario del canal del grupo La Nación. "Estaba viendo al ex presidente Macri en su canal, La Nación + y decía que yo no lo dejé gobernar, que los peronistas son golpistas", afirmó CFK.

"Si querés eliminar las indemnizaciones para que los empresarios ganen más plata, decilo"

La vicepresidenta Cristina Kirchner cruzó a Horacio Rodríguez Larreta y al espacio "Juntos" por la propuesta de eliminar las indemnizaciones.

"El debate lo termina achatando la oposición"

En el mismo acto de cierre, Cristina Kirchner se refirió a lo que fue la campaña que llevó adelante la oposición en la campaña previa a las PASO. "Dicen que no hay debate y critican a todos los políticos y las políticas. El nivel lo terminan achatando ellos mismos", apuntó a la derecha.

"La exgobernadora pudo conseguir un departamento en Recoleta"

CFK afirmó con todo contra Vidal: “Lo que más molesta del anterior gobierno es la mentira. No pueden ir a los canales a explicar nada. Que no mientan, les votaron todos los proyectos, todos. Si hasta la exgobernadora pudo conseguir un departamento en Recoleta y ningún periodista le pregunta nada".

"Con nosotros la gente volvió a prender la calefacción"

Destacó la gestión de Alberto y haber dejado atrás los tarifazos. La vice aclaró: "Cuando llegamos ese 10 de diciembre el país no era el mismo. Tuvimos que empezar a hacer la emergencia tarifaria, ya no hubo más tarifazos, que volvían loca a la gente. La gente volvió a prender la calefacción. Hay que comenzar a traducir las políticas".