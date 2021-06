Elecciones 2021: Larreta y Vidal estuvieron en Provincia y llamaron a ampliar Juntos por el Cambio

Larreta y Vidal se reunieron con La Territorial, la agrupación de los dirigentes de la oposición que no gobiernan distritos y buscan tener representación en las listas. La opción de las PASO en Provincia. Qué dijo la exgobernadora sobre su posible candidatura.

De cara a las elecciones 2021, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal se mostraron juntos en una reunión con La Territorial, la agrupación de dirigentes de Juntos por el Cambio en distritos del conurbano bonaerense donde no son gobierno. El jefe de Gobierno llamó a "consolidar la unidad y ampliar" la alianza opositora sin "tenerle miedo" a la competencia interna. Además, definió las legislativas como "bisagra" para el futuro de Juntos por el Cambio de cara al 2023, año en el que pretende ir por la Presidencia.

El encuentro fue en Tigre y fue una charla sobre la situación actual del país, en especial de la provincia de buenos aires, y en la que tanto Larreta como Vidal dejaron definiciones de cara a las elecciones. Frente a los dirigentes de La Territorial, Larreta y Vidal pidieron "consolidar la unidad y ampliar para dar volumen" al espacio con la incorporación de sectores del peronismo y también de los liberales como José Luis Espert. Aunque, aclaró uno de los presentes a El Destape, no se habló de nombres propios. "La gente vota a Juntos por el Cambio, no una persona en especial, por eso hay que impulsar enriquecer la coalición de nombres de distintos espacios", apuntó. En referencia a la experiencia de haber participado de un gobierno que no consiguió la reelección, sumó: "La experiencia marca que hay que tener un discurso equilibrado porque después necesitás consenso para resolver los grandes problemas".

Atentos, escuchaban las definiciones los dirigentes que ya mantuvieron encuentros con Mauricio Macri, Diego Santilli y Emilio Monzó. Aunque este era especial ya que el espacio está referenciado en las filas del larretismo y vidalismo. Son exfuncionarios, exintendentes y excandidatos en municipios de la Primera y Tercera sección electoral que buscan tener representación en listas para las legislativas. Vienen trabajando en sus distritos desde hace años ya sea como intendentes o candidatos y con representación en los Consejos Deliberantes. Algunos de ellos son: el diputado bonaerense Alex Campbell; el exministro de Educación y excandidato a intendente de La Matanza, Alejandro Finocchiaro; el exintendente de Quilmes Martiniano Molina; el exministro bonaerense de Vidal que peleó por la intendencia de San Martín y actual funcionario porteño, Santiago López Medrano, el exfuncionario nacional que no logró conseguir la intendencia de Hurlingham y también integrante del Gabinete de Larreta, Lucas Delfino; y el presidente del Consejo Deliberante de Tigre, Segundo Cernadas.

La postergación de las PASO para el 12 de septiembre permitió, también, estirar el plazo para definir las candidaturas en un contexto dominado por la crisis económica y la saturación del sistema sanitario por el coronavirus. Con el correr de las semanas y el avance de la campaña de vacunación le permitirá a los distintos oficialismos, entre ellos Rodríguez Larreta, empezar a despejar dudas sobre el armado de listas. Una de las claves será la decisión de María Eugenia Vidal, a partir de la cual se acomodará el resto del panorama.

Los presentes en la reunión le consultaron cuál es su intención para estas elecciones. No dio una definición, pero insistió en su "vocación presidencial" y en que "acompañará y caminará" junto a los candidatos del espacio en la campaña. La vieron "serena" y "consciente" de que decisión modifica el mapa de candidatos. "Salió airosa", lanzó entre risas uno de los dirigentes que más la conoce y confió que "la ansiedad es del resto". Fuentes consultadas por este medio, entre ellos dirigentes allí presentes, señalan que sus expresiones "no dan la sensación de que fuera a jugar en Provincia". Por lo que su menú de opciones se reduce a ser candidata por la Ciudad o mantenerse al margen en las legislativas. En las próximas semanas mantendrá un perfil mediático bajo y recién en julio tomará la decisión.

Si no va al territorio bonaerense, se abren las posibilidades porque no hay un candidato claro de unidad. Por eso, en la charla se insistió en "ampliar" Juntos por el Cambio. "Las PASO no es la primera opción, pero si tiene que ser no está mal", señaló uno de los exfuncionarios allí presente. "Horacio surgió de una PASO en 2015", recordó para desdramatizar.

El cierre estuvo a cargo de Rodríguez Larreta. Sus palabras hicieron foco en la previa de una campaña que será clave para su proyecto personal: ser presidente de la Nación. Por eso las definió como "bisagra" las legislativas. "Tenemos que tener un 2021 ganador", sentenció el jefe de Gobierno.