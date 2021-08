Elecciones 2021: hasta Espert dejó en offside la campaña del miedo del macrismo

A semanas de las PASO, el candidato de la derecha le soltó la mano a Juntos por el Cambio y apuntó directamente contra el radicalismo.

El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Avanza Libertad, José Luis Espert dialogó con Noticias Argentinas ante la cercanía de las primarias y cargó contra Juntos por el Cambio al considerar al espacio opositor como "funcional al kirchnerismo".

En una entrevista con NA, el economista sostuvo que lo que está en juego en estas elecciones es "mejorar la calidad del Congreso". "No creo que esté en juego, como sostiene Cambiemos, el destino del país, creo que está en juego mejorar la calidad del Congreso y eso también depende de que la gente esté abierta a votar otra cosa", lanzó.

"No creo que esté en juego, como sostiene Cambiemos, el destino del país" COMPARTIR:

"Por primera vez en muchas décadas gente liberal, de sentido común, se presenta a las elecciones a partir de lo que hicimos en 2019, que fue fundacional en ese sentido", opinó. Tras ser consultado sobre lo liberal en los líderes del macrismo, Espert sorprendió con una observación: "(Horacio Rodríguez) Larreta no es liberal. (Mauricio) Macri creo que trató de hacer algunas cosas pero no pudo".

"Ahora, a la larga, creo que muchos de ellos, por una cuestión de sentido común y supervivencia política, algunas de nuestras ideas las van a adoptar", vaticinó al tiempo que retomó su campaña. "En la transformación de esa realidad horrible tenemos una gran reforma estructural para plantear en el Congreso, que no se agota en las leyes laborales clave como las de indemnizaciones, contrato de trabajo, convenciones colectivas, asociaciones profesionales y la de obras sociales", sugirió.

"La supuesta principal oposición al kirchnerismo, que sería Cambiemos, nos devolvió al kirchnerismo por su fracaso económico y en el Congreso le votaron casi todo siendo oposición", explicó sobre su teoría sobre la afinidad del macrismo con el oficialismo. "Ni fueron una gran alternativa como gobierno ni fueron una gran oposición, así que eso es una premisa falsa", lanzó.

En este sentido, el candidato explicó por qué la oposición no logró "unirse" para enfrentar al oficialismo. "Yo lo propuse siendo consciente de que el kirchnerismo es lo peor que nos pasó en democracia, pero eso la Coalición Cívica y la UCR no lo quisieron", explicó.

"Una parte del PRO sí, estaba más de acuerdo. Así que los funcionales al kirchnerismo fueron la Coalición Cívica, la UCR y una parte del PRO, no José Luis Espert", lanzó.

Sobre su eventual llegada al Congreso adelantó: "No me imagino armando bloque con otros espacios, sí cerrando acuerdos para sancionar ciertos proyectos de ley". "Creemos que alguna gente del Frente de Todos y mucha gente de Juntos por el Cambio va a apoyar iniciativas nuestras. Obviamente que vamos a negociar para que se conviertan en leyes pero, si no, estaremos tranquilos de haber cumplido", agregó.

Por último, y para sorpresa de muchos, Espert analizó la economía y aseguró que no ve un escenario de crisis. "Sí el dólar paralelo puede estar más picante por las restricciones que tomó el Banco Central, pero no veo una crisis como la de 2019. La economía va a empezar a recuperarse un poquito pero con alta inflación, cerca del 45%", observó.