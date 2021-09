Elecciones 2021: En Entre Ríos votó más gente de la esperada y se registraron largas filas

Más allá de la pandemia, hubo una gran cantidad de personas que votaron. Esperaban que haya menor participación, pero el electorado se acercó a sufragar.

En una jornada electoral inédita por el contexto de crisis sanitaria, un total de 1.110.995 entrerrianos amanecieron este domingo con la posibilidad de ir a las urnas y votar, en el marco de las Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En la provincia se renuevan cinco bancas de la Cámara de Diputados de la Nación, y en esta primera instancia hay 10 listas de siete espacios que compiten por partida doble: quienes presentaron más de una opción, por resolver su interna; y el resto de los precandidatos por superar el 1,5% obligatorio de los apoyos para llegar a las Elecciones Generales del 14 de noviembre.

Pese a la poca expectativa que, a priori, generaba la elección, cerca del 70% del padrón se acercó a alguna de las 3.074 mesas dispuestas en 663 escuelas de toda la provincia. En todas ellas se cumplió el protocolo sanitario difundido por el gobierno nacional: cada uno llevó su birome, hubo alcohol en gel, el DNI no fue tocado por nadie y las filas se hicieron con distanciamiento social. En muchas escuelas, por el poco espacio disponible, pudo apreciarse una postal que se repitió en todo el país: vecinos tuvieron que esperar en la vereda su oportunidad de entrar a votar. Algunos, desalentados por la espera, desistieron. Otros, se volvieron y optaron por regresar luego.

Como siempre, el color lo pusieron adultos mayores que fueron a votar pese al contexto y menores que votaron por primera vez. Un dato no menor: 22.631 jóvenes de entre 16 y 17 años estuvieron habilitados a optar por primera vez. Aplausos a la salida del cuarto oscuro, como siempre, para ellos. En las instituciones educativas seleccionadas para los comicios, este lunes no habrá clase por desinfección. Tampoco irán a trabajar empleados públicos que hayan tenido que ser autoridad de mesa.

“Mi mensaje para todos los entrerrianos es que concurran a votar. Independientemente del partido que elijan, el frente o el sector por el cual se inclinen, es importante poder concurrir a votar porque esto fortalece la democracia”, sostuvo el gobernador Gustavo Bordet, a la salida de la en la Escuela Vélez Sarsfield de Concordia, donde concurrió esta mañana. En la misma ciudad, pero en la Escuela "Gerardo Victorin", emitió su voto Enrique Cresto, precandidato en primer término del Frente de Todos. Acompañado de su familia, de su hermana Mayda -diputada nacional- y de su padre Juan Carlos -exintendente-, el actual titular del Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento (Enohsa), celebró que sus dos hijos votaron por primera vez. "Sin dudas, la participación ciudadana fortalece a la democracia", resaltó en las redes sociales.

En Villa Paranacito, en departamento Islas del Ibicuy, votó Rogelio Frigerio, precandidato por "Juntos", en la interna de Juntos por Entre Ríos. El exministro del Interior valoró la chance de decidir en las urnas, y apuntó: "Hoy es un día muy importante para la democracia. Veo buena afluencia del público y espero que se sostenga a lo largo de la jornada porque la democracia nos da la posibilidad de usar esa poderosa herramienta del voto para transformar la realidad y espero no dejemos pasar esta oportunidad". Y agregó: "Fue una campaña atípica, difícil por la situación tan compleja por la que atraviesa la Argentina, por la crisis económica y social que no tiene parangón desde 2001 hasta esta parte".

En Chajarí, localidad que conduce como intendente, hizo lo propio Pedro Galimberti. El dirigente radical aspira a obtener el 25% de los votos dentro de Juntos por Entre Ríos, con su lista "Entre Ríos Cambia". De ese modo, accedería al tercer lugar de la casi segura nómina ganadora -la de Frigerio-, desplazando a Atilio Benedetti, actual legislador nacional que busca renovar banca. "Con esperanza, compromiso cívico invito a todos los entrerrianos a ejercer este derecho que fortalece la democracia y nos permitirá construir el cambio que Entre Ríos necesita", subrayó Galimberti.

El socialismo y la izquierda quieren dar el batacazo, romper la grieta y llegar al Congreso. En ese sentido, Juan Manuel Rossi, presidente del Partido Socialista y precandidato por el espacio, resaltó: "Nos parece fundamental que la gente se acerque a votar y hay que celebrar. Es un día más de la democracia Argentina que costó mucho esfuerzo". Previamente, a primera hora, Nadia Burgos, precandidata del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), posó con una foto con la inscripción "¿Dónde está Tehuel?", antes de postear: "Yo puedo votar, él no"

Los resultados en la provincia, aseguran, no estarán antes de las 23. Pese a ser una elección con boletas de un solo cuerpo, el escrutinio sería más lento de lo esperado. En cuanto a resultados, se espera un panorama polarizado entre Cresto y Frigerio. El primero aventajaría al segundo, pero no lograría superar a todos los votos de la coalición opositora. La incógnita pasa por los votos en blanco -suele ser alto su porcentaje en comicios intermedios- y por nulos, sumado a un porcentaje importante de no votantes, ya sea con justificación o desinterés.