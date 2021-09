Elecciones 2021: Cambiemos desconoce a Macri como líder pero lo usa en la PASO

Mesa redonda y dirigentes de referencia, sin liderazgos. El PRO desconoce a Macri y Cambiemos dice no tener jefe.

Mauricio Macri apareció en varias de las internas opositoras y, como orador o simple mobiliario de la escenografía, formó parte de pujas difíciles en Buenos Aires, la CABA, Santa Fe y Córdoba en estas elecciones 2021. Su imagen fue clave para apuntalar el núcleo duro en los distintos distritos pero, así y todo, su liderazgo absoluto hoy es desconocido por la alianza de Cambiemos que apunta a una mesa de decisiones colegiada. Dentro del PRO, en tanto, niegan que Horacio Rodríguez Larreta haya intentado robar ese lugar central y que hoy no hay más que referencias.

Sin estar en los planes iniciales, Macri apareció en el cierre de campaña que María Eugenia Vidal desplegó en La Rural. También visitó de forma virtual a su lista en Córdoba, la de Mario Negri y Gustavo Santos, y viajó a Santa Fe para acompañar a Federico Angelini pero dejó que Patricia Bullrich sea la encargada de ponerle el broche de oro a la carrera comunicacional hacia las PASO. Esos cameos dejaron en claro, para algunos analistas, que el ex presidente es el líder indiscutido de la oposición.

Sin embargo, Macri sólo funcionó como fondo de pantalla de Vidal, promovida por Larreta. Nunca fue protagonista y eso tiene una razón de ser: para todo Cambiemos, no hay líder definido y para el PRO el ex presidente dejó de ser el jefe para darle lugar a una mesa redonda llena de referencias pero sin nombres indiscutidos tras los cuales ir como furgón de cola.

Esas referencias PRO hoy son Larreta, Bullrich y el propio Macri, a los que se suman Vidal y Diego Santilli más encapsulados en la zona del AMBA. Los dos precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad y la provincia fueron elegidos por el jefe de Gobierno pero desde su entorno intentan aclarar que la jugada política no fue para robar protagonismo nacional sino por una cuestión estratégica, sobre todo en la postulación de la ex gobernadora.

No la corrieron ni vetaron a Bullrich en la Ciudad sino que, dicen, acordaron con ella para evitar un PRO dividido que, con dos boletas separadas, perdería contra la UCR. Así, no sólo faltan líderes en el PRO sino que, acéfalos, enfrentan una guerra encarnizada con el radicalismo para ver quién es el que maneja la batuta de cara a 2023. Por eso, cerca de Larreta argumentan que el mandatario porteño nunca, pese a los acomodos de nombres, quiso robarle el liderazgo a Macri. Sin embargo, otro dirigente del PRO corta con esa bandera blanca. Desde un sector más duro, analiza que el jefe de Gobierno dirimirá la cabeza del partido en un café con el ex presidente, que el primero es el articulador de la zona CABA - Buenos Aires y que el hombre FIFA tiene más llegada como armador en provincias como Córdoba y Santa Fe.

En estos distritos, el ex mandatario apareció para apuntalar las candidaturas de sus postulantes. En Santa Fe lo hizo la semana pasada con un raid por medios de comunicación y charlas con voluntarios PRO para empujar la nómina de Federico Angelini. El diputado cerró su campaña con Bullrich y Miguel Ángel Pichetto en Rosario.

Pero también estuvo en Córdoba, aunque de manera virtual. Negri - Santos lo sumaron de forma remota al acto de cierre realizado en la capital provincial, un distrito donde todavía están flojos de votos para intentar imponerse ante la nómina apoyada por Bullrich, la de Luis Juez. Hay tres realidades diferentes: una marca un empate entre esas dos propuestas y la Schiarettista de Alejandra Vigo; otra lo pone a Juez como ganador de la puja de Cambiemos y otra lo ubica a Negri como el elegido. Se sabrá el domingo.

Todos lo usan, nadie lo reconoce. En Buenos Aires, Santilli cerrará su carrera hacia la PASO este jueves en La Plata. Está pactado que también hablen Pichetto, Graciela Ocaña, Jorge Macri y Larreta. En los planes iniciales no figura Macri y argumentan que estuvieron juntos el martes en Punta Alta y Bahía Blanca.

Más allá de los liderazgos, el domingo, en Costa Salguero, el PRO espera lograr una foto de semi unidad con la presencia de Santilli, Vidal, López Murphy y Adolfo Rubinstein, sin Facundo Manes que aguardará los resultados en La Plata y tendrá la visita de su contrincante electoral para la foto. En el búnker histórico de Cambiemos habrá dirigentes nacionales entre los que también estará Macri.