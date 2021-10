El pacto que les obligó hacer Macri a los dirigentes de JxC y nadie cumplió: "Como los 3 mosqueteros"

Lo reveló la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, una de las primeras referentes del macrismo que ya mostró sus aspiraciones para las próximas elecciones.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, reveló Mauricio Macri le hizo jurar, junto a Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Jorge Macri, que "privilegiarían los proyectos comunes de Juntos por el Cambio al menos hasta después de las elecciones de noviembre", básicamente, que no digan sus aspiraciones políticas para Elecciones 2023.

“Estábamos en el búnker nacional el domingo 12 de septiembre después de las PASO, como a las 12 de la noche, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Jorge Macri, Mauricio y yo. Estábamos realmente contentos por el resultado”, recordó la presidenta del PRO y continuó: “Mauricio nos agarra a todos y nos dice ‘pongan las manos, una arriba de la otra’. Entonces todos ponemos las manos como los 3 mosqueteros y él nos dice ‘ahora todos nos juramos que nadie habla de nada que sea un proyecto personal de acá al 14 de noviembre’. Y ahí todos lo prometimos”.

Lo cierto es que todos prometieron no hablar de sus aspiraciones pero nadie cumplió la promesa, por lo menos el principal dirigente, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien no deja de dar indicios de sus aspiraciones presidenciales de cara a 2023 y ya avanza en dos giras a EE.UU. y Europa. El jefe de Gobierno porteño ya viajó en septiembre y ahora volverá en noviembre buscando aceitar lazos internacionales. Quiere presentarse como el líder de la oposición.

Pero no olvidemos que la presidenta del PRO fue la primera en confesar que quería ser presidenta luego de aceptar que María Eugenia Vidal sea la primera postulante a diputada de CABA y desistió de competir con ella en las PASO del 12 de septiembre. “Apuesto al 2023″, lanzaba Bullrich en una carta en la que afirmaba y abría la interna del macrismo que ahora intentan ocultar. También Vidal había hecho lo mismo cuando le consultaron "¿Larreta o Macri para 2023?" y la exgobernadora respondió con otra pregunta, "¿Y Vidal? Si no me voto a mí misma sería un papelón".

Por último, Bullrich insiste ir contra la gobernabilidad y lanzó que tiene la esperanza de “lograr algo histórico” con cinco senadores: “Desde 1983 el senado está manejado por el peronismo y el kirchnerismo. Siempre tuvieron mayoría”.

“Toda ley que se sancionó desde entonces, pasó por el filtro de ellos. Ahora tenemos la oportunidad de cambiar eso. Se termina esto de que Cristina Kirchner junta el Senado y hacen lo que quieren”, lanzó en una entrevista en la cuenta del PRO en Twitch.