Duhalde habló con Patricia Bullrich, en la previa de las elecciones: "Hay que conversar"

El expresidente admitió un contacto con la exministra de Macri que fue denunciada por Alberto Fernández por difamar al Gobierno en su cruzada a favor de Pfizer.

El ex presidente Eduardo Duhalde contó que tuvo una charla con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, con el objetivo de "empezar a conversar" y aseguró que "sin diálogo no hay posibilidades".

"Hablé con Patricia Bullrich, hace mucho no lo hacía y me dijo que hay que empezar a conversar, sin diálogo no hay posibilidades", contó Duhalde en declaraciones radiales. Bullrich fue demandada en los últimos días por el presidente Alberto Fernández por asegurar que el Gobierno había buscado obtener supuestos retornos para conseguir la llegada a la Argentina de la vacuna de Pfizer.

En tanto, el ex presidente remarcó que está "en contacto desde el primer día" de gobierno con el presidente Alberto Fernández vía WhatsApp.

"El que quiere el encuentro de los argentinos, debe criticar a las políticas pero no a las personas. Si no nos juntamos los argentinos, por lo menos tenemos que buscar el consenso en algunas cuestiones", manifestó el dirigente político. En línea con su diálogo con Bullrich, indicó que habló "con toda la oposición" menos "con Macri" ya que "su pensamiento es sorprendente".

Asimismo, Duhalde cargó contra el Gobierno y lo acusó de tener una actitud "de pelear, de agredir". Sobre esto, sumó: "El que gana gobierna y el que pierde, no quiere que ese gobierne. Eso es lo que pasó".

La demanda contra Bullrich

El presidente Alberto Fernández demandará ante la justicia civil a la titular del PRO, Patricia Bullrich, luego de atravesar este viernes, sin llegar a ningún acuerdo, la audiencia conciliatoria de rigor convocada a raíz de las declaraciones televisivas de la exministra de Seguridad, quien afirmó que el Gobierno nacional había buscado obtener “retornos” para promover la llegada a la Argentina de la vacuna contra el coronavirus elaborada por el laboratorio Pfizer.

La mediación se desarrolló de modo virtual y duró menos de media hora, tiempo que alcanzó para que ambas partes expresaran su voluntad de no conciliar y avanzar directamente al juicio, según pudo confirmar Télam de fuentes ligadas a la causa .



El Presidente participó de la audiencia virtual desde la Casa Rosada, donde estuvo acompañado por el abogado Gregorio Dalbón; mientras que del otro lado la exfuncionaria del gobierno de Cambiemos se mostró acompañada por dos letrados.