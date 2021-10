Debate provincia de Buenos Aires en vivo: seguí el minuto a minuto

Los diferentes candidatos a diputados nacionales por la provincia debaten de cara a las elecciones legislativas, como lo hicieron la semana pasada los postulantes porteños.

Al igual que como ocurrió el miércoles pasado, los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires debaten esta noche en "A Dos Voces", por la señal de Todo Noticias (TN) y dejan a la vista sus ideas y propuestas para convencer a los y las votantes bonaerenses de cara a las elecciones legislativas generales que se celebrarán el próximo domingo 14 de noviembre.

Están presentes durante la noche de debate: el postulante de Juntos, Diego Santilli; la candidata del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz; del Frente de Izquierda Unidad, Nicolás del Caño; de Avanza Libertad, José Luis Espert; del Frente Más Valores, Cyhthia Hotton; y de Vamos con Vos, Florencio Randazzo.

Por otro lado, como pasó con los postulantes de la Ciudad de Buenos Aires, se observará la misma dinámica: en el inicio habrá una presentación inicial de cada uno, todos tendrán minutos libres para expresar sus propuestas y también habrá un espacio para intercambiar ideas. Mientras que, por otro lado, se articulará bajo tres ejes temáticos: calidad institucional, seguridad y justicia; economía, educación y trabajo y política sanitaria en pandemia.

Debate Provincia: seguí el minuto a minuto en vivo

Economía Educación y Trabajo (22:45 hs)

22.45 hs. El segundo bloque fue Economía, Educación y Trabajo. Santilli exigió que el Gobierno explique cómo recuperará al 1.300.000 chicos que abandonaron las escuelas y una ley de Emergencia Educativa. "Solo vamos a salir adelante con educación y trabajo de calidad", expresó.

Calidad institucional, Seguridad y Justicia (22:16 hs)

El primer bloque fue Calidad Institucional, Seguridad y Justicia. Repasá las frases más importantes de cada candidato.

Frase de Randazzo

"Proponemos una reforma del régimen de excarcelaciones. Que los jueces no puedan liberar a aquellos que han cometido un delito violento. Modificar la figura de reincidente, que se considere reincidente todo aquel que fue condenado haya cumplido o no un día de cárcel. Duplicar la pena para aquellos que utilizan a los menores para delinquir. Que haya un control, que las armas que nacieron en la legalidad no terminen en manos de delincuentes".

Frase de Espert

"Bancamos el accionar de las fuerzas policiales en defensa de los inocentes contra los delincuentes. Queremos denunciar y llevar a juicio a los jueces saca presos que están aterrando a la sociedad. Instalamos una cultura de la violencia (...). Esto se debe a la lamentable doctrina de Zaffaroni, que Tolosa Paz sabrá muy bien. Tiene que terminar, tenemos que dejar de vivir así. Proponemos un endurecimiento en las penas, bajar la edad de imputabilidad a los 14 o 12 años, penas de cumplimiento efectivo".

Frase de Hotton

"La justicia tiene que ser independiente, eficiente y despolitizada. La Zaffaronización de la justicia es esta puerta giratoria donde se preocupan por los delincuentes y dejan de lado a las víctimas. Proponemos e impulsamos una normativa que limite las excarcelaciones. Estamos hartos de que prescriban los casos de corrupción. Es un cáncer que debemos extirpar".

Frase de Tolosa Paz

"Cuando Macri gobernó la Argentina, y Santilli era parte, destrozaron la calidad institucional. Comenzaron intentaron designar dos miembros de la Corte Suprema por decreto; beneficiaron a la familia de Macri con la eximición del pago del Corre por 70 mil millones de pesos, ustedes pagan sus deudas ellos no; modificaron la ley de blanqueo por decreto para beneficiar a la familia de Macri; armaron la mesa judicial para perseguir y los jueces pasaban a jugar al tenis con el expresidente (...). Calidad Institucional es cumplir la constitución, garantizar la independencia de los tres poderes, quiero una mujer en la Corte Suprema de Justicia".

Del Caño: apuntó contra el decidir el futuro del país en Estados Unidos, con el FMI; pidió organización y movilización de los y las trabajadores; criticó al accionar del Gobierno y la Oposición en cuarentena. "Somos una fuerza de laburantes, nuestras listas están llenas de trabajadores. Cobramos como un trabajador y queremos que jueces y funcionarios hagan lo mismo", cerró.



apuntó contra el decidir el futuro del país en Estados Unidos, con el FMI; pidió organización y movilización de los y las trabajadores; criticó al accionar del Gobierno y la Oposición en cuarentena. "Somos una fuerza de laburantes, nuestras listas están llenas de trabajadores. Cobramos como un trabajador y queremos que jueces y funcionarios hagan lo mismo", cerró. Frase de Santilli

"En la provincia se vive con miedo, estamos hartos de que tiren la pelota para otro lado. Con la seguridad no hay que improvisar. Hay que tener decisión política, planificar, ir a fondo. Al trabajar en seguridad, bajamos todos los delitos. Hay que detener a los delincuentes, que cumplan la condena. Hay que sacar a la calle a los 15 mil policías que hacen tareas administrativas. Hay que terminar con la puerta giratoria, propongo cambiar el código procesar penal para esto. Endurecer las penas para narcos, motochorros y delincuentes de delitos violentos, terminar con los beneficios por lo que salen antes de tiempo".

22.30 hs. Tolosa Paz cruzó duramente a Santilli y su vínculo con el jefe de Gobierno de la Ciudad. "Larreta y Santilli, juntos, se presentaron a la Justicia para impedir que el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad bonaerense se creara. Es increíble que mientras dicen defender la provincia, trabajen para perjudicarla. A Santilli no le importa la provincia, lo que le importa la carrera presidencial de su jefe político Larreta. Y cada vez que tenga que elegir entre ambos, elegirá a su jefe político", lanzó la candidata.

22.35 hs. El primer debate libre tuvo el primer cruce fuerte de la noche entre Del Caño y Espert. El candidato de la izquierda acusó al ultraliberal de querer participar "hasta último minuto" de la lista de Juntos Por el Cambio. Espert le replicó: "Falso, mentís". El segundo cruce fue, otra vez, entre Tolosa Paz y Santilli. La primera reprochó la actitud de Macri de no asistir a la Justicia para declarar en la causa por espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan y el candidato de Juntos por el Cambio habló de "vacunatorio VIP" y "la fiesta de Olivos".

22.42 hs. Santilli defendió la coparticipación de la Ciudad, representando a la provincia. "Lamento que mientan, que cambien la vara, que hablen de instituciones cuando no las cumplen. Tomaron una decisión inconstitucional que es, por no resolver un problema policial, le sacaron la plata a otro distrito; no sucede en ningún lugar del mundo", expresó.

22:09 hs. Comenzó la presentación de los candidatos bonaerenses que resumen sus propuestas e ideas.