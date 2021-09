El reclamo de Carolina Píparo a Rodríguez Larreta: "Hacer campaña limpia"

La diputada bonaerense y postulante a legisladora nacional de Avanza Libertad Carolina Píparo le pidió hoy al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "hacer campaña limpia" de cara a las legislativas del 14 de noviembre.

"¿Qué es eso, Horacio, de estar llamando a votar por un espacio único?", preguntó Píparo a través de un video que subió a la red social Twitter. Es que Larreta aseguró ayer en declaraciones a la prensa que "los únicos que pueden frenar al kirchnerismo" son los candidatos de Juntos por el Cambio. "No está bueno convertirse en lo mismo de lo que siempre nos quejamos. Cada banca representa a la gente, y las bancas se ganan en la calle, no ensuciando al resto de la oposición", continuó Píparo.

Luego, dijo que "las bancas se ganan enfrentándose siempre a las ideas con las que no estamos de acuerdo, no solamente en campaña" y finalizó: "el único voto útil es el nunca trance con los proyectos autoritarios del kirchnerismo". Y cerró su mensaje la candidata, guiñando un ojo "Hagamos campaña limpia. Me extraña, cariños".

Píparo ingresó a la Legislatura bonaerense en 2017 por la lista de Cambiemos por la Sección capital, pero en la previa de las elecciones primarias, la platense se unió al partido de José Luis Espert, con quien obtuvo 404.016 votos el domingo, un 4,87 por ciento del total de la provincia. Posteriormente, Espert celebró el posteo de la candidata y dijo sentirse "orgulloso" de ella.