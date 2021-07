El presidente Alberto Fernández presentó la segunda etapa del sistema de becas estratégicas Manuel Belgrano para estudiantes de universidades nacionales y provinciales en la sede de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ). Durante el acto, el mandatario apuntó fuerte contra Juntos por el Cambio y sostuvo que "la diferencia con la oposición es que ellos piensan en una Argentina en la que sobran 20 millones de argentinos".

"Por eso sobran hospitales, porque los que sobran que no vayan a hospitales y por eso sobran universidades. Hay que tener cara para decir 'no vamos a abrir más universidades porque los pobres no llegan'", afirmó Alberto Fernández y apuntó contra María Eugenia Vidal y Juntos por el Cambio.