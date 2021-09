Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar: "El Frente de Todos va a ganar"

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, aseguró que “el Frente de Todos gana” la elección de este año complejo en el que el fortalecimiento del sistema de salud y la campaña de vacunación son centrales en la carrera hacia las urnas. A esos ejes, se le sumaron el crecimiento de la producción, creación de nuevos puestos de trabajo y el control de precios para evitar la pérdida del poder adquisitivo. Crítico de los dirigentes de la oposición, destacó que a Cambiemos no le interesa el Estado y que para ellos la salud es un gasto a recortar.

El dirigente explicó que el Frente de Todos eligió la vacunación como foco de campaña, un tema que no tiene que quedar debajo de ninguna otra agenda instalada por los medios de comunicación hegemónicos y la oposición. “No corremos atrás de nadie, tenemos que correr adelante de todos y caminar con todos juntos” porque el Estado tiene que ser pedagógico, definir caminos junto al pueblo.

En medio de una elección compleja, Sujarchuck cuestionó fuertemente a la oposición, sobre todo a la ex gobernadora María Eugenia Vidal quien “nunca sintió la provincia” de Buenos Aires. Sin embargo, anticipó que su candidatura por la Ciudad fue una buena estrategia de Horacio Rodíguez Larreta para instalar una sucesora y buscar la continuidad PRO en el distrito. Para el intendente, Vidal fue “una buena delegada del poder central, de Mauricio Macri en la provincia”, lo que le valió proteger los intereses del ex presidente y no de los bonaerenses.

Sobre Macri, analizó que no le sirve ni a sus amigos, a quienes traicionó en su gobierno. “Cada vez que opina da un poquito de vergüenza ajena” y no le suma a la política argentina, sostuvo. Recordó que el ex presidente quitó vacunas clave del calendario obligatorio y aseguró que Adolfo Rubinstein, el secretario de Salud de Cambiemos, debería estar escondido y no salir a opinar sobre la gestión de la pandemia. “Detestan el Estado, entienden la salud como un gasto y a la hora de achicar no les interesa por dónde” recortar inversiones.

Sin embargo, aclaró que el Frente de Todos no se tiene que definir por la negativa, por no ser el macrismo, sino por una identidad propia porque a pesar de los errores y los aciertos, es “la única opción para gobernar la Argentina en los próximos años y la mejor”.

En ese camino, analizó que el oficialismo necesita más épica porque “es lo que nos conmueve” y bregó por mejorar la comunicación para que los hechos de Gobierno lleguen al pueblo, se hablen, se publiciten y se conozcan. Más allá de eso, auspició que el Frente de Todos triunfará en las elecciones de medio término.