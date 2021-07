Archivo demoledor: el día que Elisa Carrió dijo que Mauricio Macri era "un contrabandista"

En 2003, Elisa Carrió era una de las principales críticas de Mauricio Macri. Años después, se alió con el empresario y lo catapultó a la Casa Rosada.

"Macri formó parte del saqueo". Con esas palabras, Elisa Carrió calificó al ex presidente Mauricio Macri cuando el líder de Juntos por el Cambio ni siquiera imaginaba llegar a la Casa Rosada y cuando la hoy titular de la Coalición Cívica no era una de las aliadas principales del frente opositor. Hoy, de cara a las elecciones 2021, la alianza del macrismo y la Unión Cívica Radical se debate en un escenario de duras internas.

El archivo corresponde a una entrevista que Carrió dio en 2003 al periodista Rolando Graña cuando la entonces diputada nacional era una de las críticas más fuertes de Macri y de todo su conglomerado empresarial. Años después, Carrió se asoció con Macri y le permitió ganar las elecciones en 2015.

"Macri es un contrabandista. Inventó empresas fantasmas para evadir impuestos", decía Carrió sobre el ex presidente en 2003. "La verdad no puede ser cambiada", remató Carrió. Sin embargo, pocos años después la ex diputada modificó la historia y tejió una alianza con Macri que terminó en uno de las peores administraciones de la historia.

La quiebra del Correo Argentino

El archivo de Elisa Carrió inundó este lunes las redes sociales luego de que la justicia ordenara la quiebra de Correo Argentino S.A, la empresa del Grupo Macri, luego de dar por finalizado el proceso de salvataje. La jueza en lo Comercial Marta Cirulli decretó la medida luego de que fuera rechazada una nueva propuesta de la empresa postal que no satisfizo el interés del Estado Nacional.

En su fallo, Cirulli recordó que de las seis firmas que se presentaron al salvataje solo el propio Correo Argentino SA "mantuvo el interés de seguir con el trámite", y párrafos más adelante explicó que la oferta realizada no satisfizo a los acreedores necesarios como para prosperar. La jueza señaló en su fallo que la oferta realizada por la concursada solo representaba el 100 por ciento de la deuda a los ojos de la propia empresa, pero que no abarcaba el valor actual de la misma.

Patricia Bullrich, otro archivo increíble

“A mí me vino a ver Mauricio Macri cuando yo era ministra de Trabajo (2001) para defender los intereses del Correo Argentino. Así que a mí no me puede mentir”. De esta manera, Patricia Bullrich hablaba sobre el expresidente Mauricio Macri y la gestión que hacía en su época de empresario para no pagar el impuesto por la concesión. El ministro de Justicia, Martín Soria, rememoró una nota de archivo para dejar en evidencia la contradicción de la presidenta del PRO, luego de que se diera a conocer la quiebra de la empresa Correo Argentino.

“Me vino a pedir que el Correo no pagase un canon. Yo puedo atestiguar que en octubre del año 2001 estaba recorriendo despachos oficiales en nombre del Correo Argentino”, había asegurado Bullrich, quien además se preguntó irónicamente si en ese momento Macri ya había dejado de ser parte del directorio o si estaba contratado como lobbista. A través de la red social Twitter, Soria recordó el artículo periodístico: "Hace18 años, Patricia Bullrich declaraba que Mauricio Macri era un mentiroso que recorría despachos oficiales en nombre del Correo Argentino para no pagar... cinismo al palo". Ese extracto se desprende de la nota titulada "La flaca memoria de Macri", que apareció en Página12 el 4 de julio de 2003.