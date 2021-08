Alfonsín se metió en la interna del macrismo, defenestró a la UCR y la tildó "de derecha"

"No veo cambios, ojalá que lo haya, pero veo que el radicalismo persevera en la derecha", precisó esta mañana el embajador argentino en España.

El embajador en España y dirigente radical, Ricardo Alfonsín, se metió de lleno en la interna de la alianza opositora Juntos por el Cambio y defenestró a la Unión Cívica Radical. "No veo cambios, ojalá que lo haya, pero veo que el radicalismo persevera en la derecha", dijo.

Lo precisó esta mañana en declaraciones a Radio 10. Alfonsín enfatizó que la UCR sigue defendiendo la política del gobierno de Macri. “No encuentro ninguna autocrítica de la gestión que se acompañó ni de las iniciativas de los últimos años. Es más, se defiende a lo que se hizo”, persistió el hijo del expresidente de la Nación, Raúl Alfonsín.

“Dejen de usar conceptos ambiguos e imprecisos como el de liberal progresista o demás cuando siguen defendiendo propuestas que no coinciden con el partido”, reafirmó Alfonsín desde España. "Desde el punto de vista electoral, si sé que el radicalismo le quiere disputar puestos a la derecha, pero no en cuanto ideas", insistió ante la postura de Facundo Manes y los principales expositores del espacio que salieron a diferenciarse de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta con fuertes pronunciamientos.

“Yo no fui parte de Cambiemos, no pertenecí al gobierno de (Mauricio) Macri ni de (María Eugenia) Vidal. Me estoy incorporando a una coalición y quiero plantear un salto cualitativo”, lanzó el neurocientífico días atrás en declaraciones a Urbana Play. Además, en las últimas horas volvió a apuntar contra el expresidente a quien le cuestionó la política social y económica que aplicó durante su gestión con una crítica por derecha. "Si me tengo que basar en lo que hizo el PRO en el gobierno de Cambiemos, creo que dieron muchos planes sociales, pero sin salida laboral real", enfatizó en una entrevista con Clarín.

Hoy, en medio de la fuerte interna en Juntos por el Cambio luego del cierre de listas de cara a las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que dejó muchos heridos y enojos en todo el país, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, sumó más leña al fuego y criticó el reciente código de convivencia que acordaron entre los integrantes de la coalición para controlar la interna desatada entre Diego Santilli y Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires que esta repercutiendo en todo el débil armado electoral.

“No comparto, eso es más bien para un jardín de infantes; las cosas se hablan, la palabra se da y se cumple”, lanzó Morales quien volvió a apuntar contra el PRO y Horacio Rodríguez Larreta por el armado política en el territorio bonaerense. “El tema de los globitos y el bailecito pasó, no llegamos a nada; no quiero un gobierno de CEOs, tiene que haber más política. Hay que llegar con un plan, una estructura más profunda, que los argentinos sepan qué queremos hacer”, disparó en diálogo con radio La Red.